Le bilan de l’effondrement à Surfside s’établit maintenant à 22 morts et 128 disparus

Associated Press

Les corps de quatre autres personnes ont été retrouvés dans les décombres de l'immeuble en copropriété qui s'est partiellement effondré il y a une semaine à Surfside, près de Miami, ce qui porte maintenant le bilan à 22 morts et 128 disparus.

La mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a indiqué vendredi que deux corps avaient été retrouvés jeudi soir.

Des inquiétudes concernant l'instabilité de la structure avaient plus tôt entraîné un arrêt, pendant 15 heures, des opérations de recherche de survivants. Mme Cava a précisé que la fillette de 7 ans d'un pompier de Miami faisait partie des victimes.

Le nombre de personnes manquant à l'appel a diminué à la suite d'une série de vérifications. Dans certains cas, des policiers ont pu entrer en contact avec des gens figurant sur la liste, ainsi que des membres de leur famille.

En soi, c'est une très, très bonne nouvelle , a-t-elle déclaré. La mairesse s'attend à ce que le bilan fluctue, puisque les autorités révisent constamment la liste des personnes disparues.

La mairesse a annoncé qu'elle avait ordonné la démolition de ce qui reste de l'immeuble dès que les ingénieurs donneront leur aval.

Un bateau appartenant à la Florida Fish and Wildlife Conservation patrouille les berges près desquelles la Champlain Towers South s'est effondrée. Photo : Associated Press / Lynne Sladky

Après la reprise des opérations de recherche et de sauvetage, jeudi soir, les autorités ont déclaré qu'elles avaient commencé à planifier la démolition éventuelle de la structure restante.

Scott Nacheman, spécialiste des structures à l'agence fédérale de gestion des mesures d'urgence (FEMA), a déclaré que des ingénieurs étudient différentes méthodes de démolition et les façons de procéder afin de rendre le site sécuritaire pour les opérations de sauvetage en cours .

M. Nacheman a expliqué que la démolition contrôlée de la structure pourrait permettre à plus de personnel de mener les recherches et ainsi accélérer le rythme des opérations. Il a toutefois précisé qu'il faudrait probablement des semaines avant que les autorités ne programment la démolition contrôlée.

Évacuation Les autorités locales ont ordonné l'évacuation d'un deuxième complexe résidentiel après l'avoir jugé dangereux. Tous les résidents du deuxième immeuble, Crestview Towers, ont été invités à partir immédiatement après que les ingénieurs eurent trouvé de graves problèmes de béton et d'électricité, a déclaré Arthur Sorey, directeur de North Miami Beach. L’évacuation a été considérée comme urgente en raison de l'approche de l'ouragan Isla, qui devrait frapper la Floride dès lundi. Les propriétaires de l'immeuble n'avaient pas encore entamé le processus obligatoire de recertification de sécurité requis 40 ans après la construction.

Aucun survivant retrouvé depuis les premières heures de l'effondrement

Vendredi matin, on pouvait voir une douzaine de travailleurs creuser l'amoncellement de gravats, qui atteignait maintenant six mètres, soit plus de trois mètres de moins qu'il y a une semaine. Des grues soulevaient à nouveau de gros blocs de béton.

Les opérations avaient été interrompues tôt jeudi lorsque les équipes ont remarqué l'élargissement de fissures et le déplacement de 30 cm d'une grande colonne. Les travaux ont repris peu avant 17 h ce même jour, après une inspection des ingénieurs en structure, a déclaré la mairesse Cava. Le président Joe Biden et la première dame, Jill Biden, venaient dans la journée de visiter la communauté dévastée.

Cette interruption des opérations de recherche menaçait de réduire les espoirs de retrouver des survivants dans les débris, une semaine après l'effondrement de la tour sud du complexe Champlain. Le maire de Surfside, Charles Burkett, rappelait à quel point les minutes et les heures comptent, des vies sont en jeu .

Les photos des disparus ont été placées sur une clôture proche des décombres de l’immeuble alors que les proches espèrent toujours les retrouver. Photo : Getty Images / Michael Reaves

Personne n'a été retrouvé vivant depuis les premières heures qui ont suivi l'effondrement de l'immeuble en copropriété de 12 étages, le 24 juin. La cause de l'effondrement fait l'objet d'une enquête.

Un rapport d'ingénieurs de 2018 a révélé que la terrasse de la piscine, au rez-de-chaussée, reposait sur une dalle de béton qui présentait des dommages structurels majeurs et nécessitait d'importantes réparations. Le rapport signalait également une fissuration abondante des colonnes, des poutres et des murs en béton dans le stationnement souterrain.

Deux mois seulement avant l'effondrement, le président du conseil d'administration écrivait aux copropriétaires que les problèmes structurels identifiés en 2018 lors de l'inspection s'étaient depuis aggravés de manière significative et que des réparations majeures coûteraient au moins 15,5 millions de dollars américains.