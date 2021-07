COVID-19 : deux décès de plus en Outaouais, bilan stable à Ottawa et dans l'est ontarien

L’Outaouais a enregistré 11 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès sur son territoire au cours des deux derniers jours. Jeudi, à l’occasion de la fête du Canada, aucun bilan n’a été fourni par la santé publique régionale.

Plus précisément, au cours des 24 dernières heures, ce sont cinq cas de plus qui ont été signalés en Outaouais, selon les autorités de santé provinciales.

Au total, 12 524 personnes ont été testées positives à la COVID-19 sur le territoire depuis le début de la pandémie.

Le nombre de décès attribuables à la maladie grimpe quant à lui à 216, une première augmentation en plus d’un mois en Outaouais. Actuellement, 63 cas sont toujours actifs dans la région.

Selon les données les plus récentes diffusées sur le site web du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, trois personnes sont hospitalisées, mais aucune ne se trouve aux soins intensifs.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a annoncé, vendredi, la présence du variant Delta, plus contagieux, sur son territoire.

Une éclosion est par ailleurs en cours à l'école Côte-du-Nord, à Gatineau. Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, neuf cas liés à l'éclosion ont été confirmés et deux groupes sont en isolement préventif, en plus de certains enfants ciblés du service de garde.

La Direction de santé publique réalise un suivi individuel auprès de chaque enfant identifié comme contact pour assurer la continuité du suivi, malgré les déplacements des enfants dans différents camps , indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais dans une réponse écrite. Comme les contacts à l'extérieur des classes sont possibles, une lettre a été envoyée à tous les parents de l'école pour leur demander d'être attentifs aux symptômes et d'isoler et faire dépister leurs enfants en présence de symptômes ou s'ils ont joué avec un ami symptomatique.

À l’échelle provinciale, les autorités de santé publique du Québec ont recensé, dans les deux derniers jours, 162 nouveaux cas de COVID-19, en plus de sept décès supplémentaires.

Trois infections supplémentaires à Ottawa

De son côté, Santé publique Ottawa (SPO) ajoute trois nouvelles infections à la COVID-19 à son bilan, dans les dernières 24 heures. Aucun décès n’est rapporté, vendredi.

Au total, 27 679 cas ont été confirmés depuis le début de la pandémie dans la capitale fédérale, et 591 décès liés à la maladie sont survenus.

Pour l’heure, 63 personnes sont toujours atteintes de la maladie, dont deux sont hospitalisées. Toutefois, aucune n'est traitée aux soins intensifs.

Un cas de plus dans l'est ontarien

Du côté de l'est ontarien, on rapporte un cas supplémentaire de COVID-19 dans les derniers deux jours.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) compte 4729 cas depuis le début de la pandémie, dont 4617 personnes sont guéries.

Deux personnes sont toujours malades, mais aucune hospitalisation n'est rapportée sur le site web du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Le bilan des victimes du coronavirus reste stable, avec 110 décès depuis février 2020.

Par ailleurs, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario indique, par communiqué, vendredi, qu'il tiendra son premier centre temporaire de vaccination contre la COVID-19 à Cornwall, lundi 5 juillet, de 10 h à 16 h ou jusqu’à épuisement des stocks.

Le centre de vaccination sera installé au Centre Benson et sera ouvert à tous les résidents âgés de 12 ans et plus des Comtés unis de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott-Russell, ainsi que de la Ville de Cornwall et Akwesasne.

Les vaccins seront administrés sur la base du premier rendu, premier servi, et le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario encourage les intéressés à utiliser le stationnement de la rue Second dès 7 h 30.

Dans l’ensemble de l’Ontario, la santé publique recense 200 cas de COVID-19 et neuf morts, vendredi, alors que 284 cas étaient rapportés jeudi, lors du jour férié de la fête du Canada.