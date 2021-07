Où étiez-vous en 1993?

RENÉ POTHIER, journaliste à la retraite

René Pothier était le descripteur des matchs du Canadien à la radio de Radio-Canada lorsque le Tricolore a remporté sa dernière Coupe Stanley, en 1993. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le journaliste René Pothier a regardé les séries de 1993 du haut de la passerelle des arénas, où il faisait la description des matchs à la radio de Radio-Canada.

Il y a eu des moments extraordinaires dans ma carrière, mais celui-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. C'est tellement de surprises pour un descripteur de match de hockey. Imaginez décrire 11 matchs en prolongation, dont 10 victoires! Il y a une tension, on ne sait jamais ce qui va se produire. Au niveau de l’intensité de la description, c’est inégalé.

L’automne suivant, René Pothier croise dans les couloirs l’animateur Jacques Bertrand, qui s’étonne presque de le voir si calme. L’émission de radio de Jacques, Bonsoir l’ambiance, avait fait un montage de ma description des victoires du CH où on m’entend hurler "et c’est le buuuuut!". Quand j’ai croisé Jacques, il a dit [de moi] : "Ah ben, il est normal finalement".

GUY CARBONNEAU, ancien joueur et entraîneur dans la LNH

Le capitaine du Canadien de Montréal Guy Carbonneau soulève la coupe Stanley lors du défilé, le 11 juin 1993. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Capitaine de l’équipe du CH en 1993, Guy Carbonneau revient sur cette Coupe Stanley bien spéciale, sa deuxième après celle de 1986. Il en gagnera une autre en 1999 avec les Stars de Dallas.

C’était quelque chose de gagner des matchs en temps supplémentaire, puis de terminer devant nos partisans. C’était incroyable d’avoir la famille, d’être capable de célébrer en leur présence. Et aussi de recevoir le trophée de Gary Bettman sur ta patinoire.

J'ai eu la chance de gagner trois Coupes. La première reste spéciale. En 86, tout s'est passé si rapidement les jours suivants, les semaines suivantes, je n’ai pas eu le temps de l'apprécier. En 93, puis en 99, avec l'expérience, j’ai pu prendre un pas de recul et l’apprécier.

WINSTON CHAN, entrepreneur et partisan

Winston Chan est un fervent partisan du Canadien de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Fils d’immigrants chinois, Winston est un fervent partisan du CH de la première heure. À 9 ans, il collectionnait les cartes de hockey et les autographes de joueurs, dont il mémorisait tous les noms.

Je me souviens de 93, j'avais 13 ans. J’étais à ma première année au secondaire. J'ai suivi chacun des matchs à la radio. C’était tard, passé mon heure, et j’écoutais les matchs avec mon walkman jaune. Mes parents pensaient que je dormais. Et ensuite j’écoutais l'après-match avec Ron Fournier. C’est un de mes plus beaux souvenirs d’enfance.

Il y a deux ans, j’ai assisté à un événement de F1 au Ritz Carlton et plusieurs personnalités sportives y étaient, dont des anciens joueurs et coach du CH édition 93. Et je les ai tous rencontrés : Guy Carbonneau, Jacques Demers, Vincent Damphousse... J'avais 13 ans à nouveau!

KARINE JOIZIL, avocate et partisane

Karine Joizil (à droite) avec sa famille Photo : Courtoisie

Née au Québec de parents haïtiens, Karine Joizil a grandi dans les années 1980 dans une famille folle de hockey.

J’avais 16, bientôt 17 ans. J’étais en secondaire 5. Mon père était fan des Nordiques. En 93 on s’en souvient, on écoutait ma mère, mes sœurs et moi la télévision en bas, et mon père en haut pour la série contre les Nordiques. Quand le CH a gagné en prolongation, les filles, on a hurlé pour le but. Et mon père est descendu en disant : "Quoi? Vous n’êtes pas couchées?". Clairement, quand on criait [lors de cette série], ça l’agressait profondément [rires].

Cela dit, le hockey chez nous, ça reste que c’est très rassembleur. Encore aujourd’hui, ça l’est avec mes sœurs, mes beaux-frères, mon mari, mes enfants.

JEAN-BERNARD MARCHAND, superpartisan

Jean-Bernard Marchand (première rangée, cinquième de la gauche) suit le Canadien sur la route avec ses amis. Photo : courtoisie

Même s’il a grandi en Outaouais, Jean-Bernard Marchand a le CH tatoué sur le cœur. Depuis une quinzaine d’années, lui et ses amis suivent le Canadien sur la route dans une fourgonnette de 15 places. Cette année, ils ont pris une pause, pandémie oblige.

En 93, j’étais à l’école primaire. [Pour le match de la victoire], j’ai dû m'endormir entre la 2 et la 3, et on m’a réveillé. Il était tard, j’avais une permission spéciale pour être encore debout. Le lendemain, à l'école primaire à Aylmer, en Outaouais, je me souviens de l’effervescence, de voir les plus vieux avec un enthousiasme débordant.