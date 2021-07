Un septuagénaire emporté par le courant du fleuve à Bécancour

Un septuagénaire qui pêchait jeudi soir près de la marina est tombé à l’eau et a été emporté par le courant. Il était accompagné d'une autre personne.

Comme un spectacle des festivités du Quai en fête venait de se terminer, plusieurs personnes présentes ont vu l'homme tomber, vers 22 h 30, et lui ont lancé une bouée de sauvetage, en vain.

Le directeur de Quai en fête, Pascal Doucet, tient toutefois à préciser que la disparition de l'homme n'est pas liée aux festivités.

L’homme manque toujours à l’appel vendredi matin et des recherches s’amorcent.

Des plongeurs de la Sûreté du Québec sont présents sur les lieux, en plus d’un enquêteur qui tentera de comprendre les causes et les circonstances entourant la disparition de l’homme.

De recherches ont d'abord eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi avec un bateau de la Garde côtière.

La Sûreté du Québec réévaluera la situation afin de déterminer si d’autres ressources pourraient être utilisées, comme des unités spécialisées et un hélicoptère.

Avec les informations de Magalie Masson