Des voix demandent que le guide pour la citoyenneté reflète la réalité des Autochtones

En 2018, lorsque Nazanin Moghadami a commencé à lire le guide Découvrir le Canada : Les droits et responsabilités liés à la citoyenneté, elle avait l'impression qu'on lui mentait sur la véritable histoire du pays.

On y parle de la Baie d'Hudson et du hockey, mais rien d'utile ni de précis sur l'histoire des traités et des pensionnats pour Autochtones, selon elle.

Le document l’a agacée , dit-elle. Nazanin Moghadami s'était renseignée sur l'histoire et la culture autochtones en préparation de son examen de citoyenneté. Le guide ressemblait à un tas de mensonges, une version très simpliste et biaisée qui décrit les Européens sous un bon jour, occultant toute violence , dit-elle.

Nazanin Moghadami trouve que le guide ne reflète pas la réalité des Autochtones au Canada. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Nouveau serment

Le 21 juin 2021, le Canada a modifié le serment de citoyenneté pour reconnaître les droits ancestraux des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, qui reconnaît et confirme les droits ancestraux ou issus de traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien , dit désormais le serment.

Le projet de loi fédéral C-8, qui a modifié le libellé du serment dans la Loi sur la citoyenneté, a été déposé en octobre 2020. La porte-parole du NPDNouveau Parti démocratique en matière d'immigration, Jenny Kwan, dénonce la lenteur avec laquelle le gouvernement avance en matière de réconciliation.

C'est lent comme de la mélasse et, franchement, c'est inexcusable. Le nouveau guide de la citoyenneté est en préparation depuis plus de cinq ans maintenant , dit-elle.

« Le gouvernement fédéral a placé de nombreux enfants autochtones dans des pensionnats afin de les instruire et de les assimiler à la culture canadienne dominante », lit-on dans le guide. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Mention des pensionnats

Le guide d’étude Découvrir le Canada n’a pas été révisé depuis 2012.

Pourtant, deux des 94 appels à l'action du rapport de la Commission de vérité et réconciliation publié en 2015 exhortent le gouvernement fédéral à mettre à jour le guide et le test de citoyenneté pour refléter une histoire plus inclusive des peuples autochtones et une reconnaissance de leurs traités et droits.

Le guide parle des pensionnats pour Autochtones ainsi : Des années 1800 jusqu’aux années 1980, le gouvernement fédéral a placé de nombreux enfants autochtones dans des pensionnats afin de les instruire et de les assimiler à la culture canadienne dominante .

Ces écoles étaient mal financées et les élèves y vivaient dans la misère, certains étant même maltraités physiquement. Les langues et les pratiques culturelles autochtones y étaient pour la plupart interdites , peut-on lire également.

Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Marco Mendicino ne précise pas quand le guide mis à jour sera publié.

Avec les informations de Kiran Singh