Québec recense 162 nouveaux cas de COVID-19 en deux jours

Au total, 375 019 personnes ont donc été infectées depuis le début de la pandémie au Québec. De ce nombre, 362 961 se sont rétablies et 11 217 en sont décédées.

Trois personnes de moins sont hospitalisées, pour un total de 110 patients alités en raison de la COVID-19 dans la province. Parmi eux, 34 se trouvent aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

L'évolution de la COVID au Québec

Québec indique également avoir procédé à 17 464 prélèvements pour la journée du 30 juin.

Aussi, 96 567 doses de vaccin ont été administrées en deux jours, soit 88 615 dans les dernières 24 heures et 7952 avant le 1er juillet, pour un total de 8 491 304 doses administrées au Québec.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué sur Twitter que la province avait établi un record de vaccination, avec un total de 124 000 doses administrées en une seule journée.

Le Québec a terminé le mois de juin en force [...]. Merci aux Québécois et aux équipes d’être au rendez-vous.

Parmi les régions les plus touchées, on retrouve toujours Laval et Montréal en tête, avec respectivement 23,3 et 18 cas actifs pour 100 000 habitants.

Encouragé par cette situation épidémiologique, le gouvernement Legault a annoncé jeudi qu'il permettait d'augmenter la capacité des événements organisés à l'extérieur dès aujourd'hui, la faisant passer de 3500 à 5000 spectateurs.

Cette annonce a réjoui les partisans du Canadien de Montréal, qui pourront visionner le match qui a lieu ce soir au Centre Bell sur des écrans extérieurs installés en divers points de la métropole, dont la place des Festivals et l'Esplanade du Parc olympique.

