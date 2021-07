Vente de North American Lithium : Central America Nickel ira en appel

L’entreprise montréalaise tente de faire annuler la vente de la mine de La Corne à Sayona Québec et à son partenaire américain Piedmont Lithium. Cette transaction a été autorisée mardi par la Cour supérieure du Québec.

Vendredi matin, Central America Nickel a annoncé qu’elle déposera des procédures à la Cour d’appel du Québec pour faire invalider la décision du juge Martin Castonguay. Ce dernier a rejeté sa requête de faire annuler la vente, de remplacer le contrôleur et de relancer un nouveau processus d’appel d’offres.

Le juge Castonguay a fait valoir dans sa décision que le contrôleur détenait un mandat très large, que les soumissionnaires avaient été traités équitablement et que la transaction était dans l’intérêt des personnes intéressées.

Central America Nickel demeure convaincue que le processus de vente supervisé par le contrôleur Raymond Chabot a été compromis par diverses irrégularités. L’entreprise, qui était l’un des deux soumissionnaires finalistes qualifiés, maintient que le processus n’a pas été juste et équitable envers tous les soumissionnaires.

Elle dénonce aussi le fait que Sayona Québec ne fasse pas de seconde transformation du lithium au Québec avant cinq ans et qu’elle exportera ses concentrés de lithium aux États-Unis entre-temps.