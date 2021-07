La crise du logement limite la réintégration sociale à Sherbrooke

La crise du logement, comme celle qui sévit actuellement à Sherbrooke, limite notamment l'accès à des logements abordables dans des milieux de vie sains, selon le directeur général du Partage St-François à Sherbrooke, Sébastien Laberge.

Notre travail est de les aider à se réinsérer progressivement et à retrouver leur autonomie. Ce sont des personnes qui ont des moyens limités. C’est difficile de les aider à se trouver un logement, alors qu’ils viennent de passer six mois à un an dans nos services pour se réinsérer , signale M. Laberge.

Il ajoute que les personnes qui sont prêtes à intégrer des logements doivent aussi rester plus longtemps dans les services d’hébergement du Partage St-François, ce qui en limite l’accès pour d’autres personnes et cause un certain goulot d'étranglement.

Nous ne sommes pas capables de faire entrer des gens qui en ont besoin, parce que nous ne sommes pas capables de placer les gens qui sont ici et qui sont prêts à partir , analyse Sébastien Laberge.

Nous avons des gens prêts à intégrer un logement à la suite d’un processus de réinsertion, qui ont fait leurs démarches, qui ont pris leur situation en [main], qui prennent une médication nécessaire pour leur santé ou qui ont réglé leurs problèmes de toxicomanie. Malheureusement, ils ne trouvent pas de logement. Ce sont des gens qui ont des moyens financiers très limités. Une citation de :Sébastien Laberge, directeur général du Partage St-François à Sherbrooke

Le directeur général du Partage St-François, Sébastien Laberge Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Il déplore que les seuls logements disponibles pour eux ne favorisent pas nécessairement la réinsertion qu’ils ont entamée.

Si on est dans un endroit qui nous pousse vers nos vieilles habitudes, les risques sont plus grands. La réinsertion part de la personne, mais l’environnement doit aussi favoriser cette réinsertion , explique-t-il.

Ce sont des lieux qui vont favoriser la rechute. Des logements mal entretenus ou avec des gens qui consomment encore. Une citation de :Sébastien Laberge, directeur général du Partage St-François à Sherbrooke

Un long processus dans un système saturé

Ces écueils s'ajoutent au fait que le processus pour se sortir de l'itinérance ne se réalise pas du jour au lendemain, selon Sébastien Laberge.

Les gens que l’on héberge vivent de multiples problématiques depuis de nombreuses années, qui vont limiter leur capacité à être complètement autonomes lorsqu’ils vivent en logement , explique M. Laberge.

Il signale que l'hébergement d’urgence est rempli à l’année. De 400 à 500 personnes différentes pour 1900 séjours sont accueillies chaque année au Partage St-François.

Cet état ne change pas. Il y a des gens qui remplissent nos lits tous les jours. Il y a moyen tout de même d'avoir accès à nos services , souligne Sébastien Laberge.

Travaux de rénovation

Une subvention fédérale d’environ 500 000 $ a permis au Partage St-François d’entreprendre des travaux de rénovation. Les locaux seront climatisés, l’air, purifié, et les fenêtres, changées.