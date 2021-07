Le variant Delta maintenant présent en Outaouais

On n’est pas surpris. On s’y attendait. Il y a des cas un peu partout au Québec et il y en a aussi à Ottawa , réagit la Dre Carol McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de la Santé publique du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

En effet, à ce jour, 23 cas du variant Delta ont été répertoriés à Ottawa, confirme Santé publique Ottawa, vendredi.

Si l’arrivée du variant était prévisible, la santé publique assure que la situation demeure sous contrôle.

Les personnes porteuses du variant ont toutes été rejointes et isolées. Des enquêtes ont eu lieu , précise la Dre McConnery.

Ces quatre cas ne seraient pas liés et aucune éclosion du variant Delta n’a été identifiée à la suite des enquêtes pratiquées par la santé publique. Les citoyens auraient aussi complété leur isolement, indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

On a été capables, avec nos équipes, de bien le contenir. Une citation de :Dre Carol McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de la Santé publique du CISSS de l'Outaouais

Selon une étude, le variant Delta est 6,8 fois plus contagieux que la souche originale du SRAS-CoV-2.

En plus d’un taux de transmission plus élevé, le variant découvert pour la première fois en Inde serait aussi plus dangereux.

Les gens qui sont infectés ont plus de chance d’être hospitalisés et de subir des effets graves de la maladie , indique Maude Laberge, professeure d'économie de la santé à l'Université Laval et chercheuse en santé des populations au CHUCentre hospitalier universitaire de Québec.

Si cette percée du variant dans la région a de quoi en inquiéter plusieurs, alors qu’elle survient en plein déconfinement tant en Ontario qu’au Québec, on peut toutefois se rassurer, préviennent les experts.

Les vaccins qui sont administrés au Canada sont efficaces contre le variant , explique la Dre Laberge.

À condition cependant d’avoir reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, nuance rapidement la chercheuse de l'Université Laval.

Vers une quatrième vague?

Il est encore trop tôt, selon certains experts, pour affirmer que ces premiers cas représentent les premiers balbutiements d’une quatrième vague, mais tout pointe dans cette direction, avertit la santé publique.

On le sait que le variant Delta sera le variant prédominant dans les prochaines semaines, les prochains mois. Une citation de :Dre Carol McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de la Santé publique du CISSS de l'Outaouais

Le risque d’une quatrième vague est présent. Il n’est pas nul , estime la Dre Laberge. Ça va vraiment dépendre de la vitesse de vaccination. Si une grande partie de la population a cette double dose de vaccination plus rapidement que la propagation du variant, on devrait être capables d’éviter une quatrième vague.

Pour éviter une quatrième vague, il faut donc absolument que les citoyens aient reçu leur pleine immunisation contre la COVID-19.

La propagation du variant va se faire chez les personnes non vaccinées et celles qui n'ont reçu qu’une seule dose , prévient le virologue à l’Hôpital Montfort, Hugues Loemba.

D’après lui, avec la cadence actuelle de vaccination, une quatrième vague est inévitable, mais le taux d’immunisation de la population en déterminera l’importance.

Elle va arriver, mais le problème est la hauteur de cette vague. Une citation de :Dr Hugues Loemba, médecin de famille et virologue à l’hôpital Montfort

À l’heure actuelle, en Outaouais, la santé publique estime qu’environ 70 % des citoyens ont reçu une première dose de vaccin. Pour ce qui est de la deuxième dose, environ 30 % des Québécois ont maintenant reçu leur pleine immunité.

D’autres cas non identifiés

Pour identifier le variant Delta lors du dépistage, l'échantillon doit être séquencé, ce qui occasionne des délais dans son identification et de nombreux tests n’ont pas encore été séquencés en raison de retards.

Il faut faire le séquençage pour identifier le variant Delta, mais puisqu’on ne procède pas à un séquençage systématique de tous les cas positifs, on ne peut pas avoir un portrait juste du nombre de cas du variant Delta , explique la Dre Laberge.

Avec les informations de Nafi Alibert et Mama Afou