C’est en 1959 que l’artiste peintre et graphiste Gilles Mathieu fonde La Butte à Mathieu dans un bâtiment de ferme de Val-David.

La Butte à Mathieu est considérée comme la première boîte à chanson du Québec. Elle voit le jour la même année que celle des Bozos situés à Montréal.

La Butte à Mathieu permettra à des auteurs, poètes, monologuistes, comédiens, interprètes et musiciens de travailler avec la langue québécoise.

C’est à la Butte que font leurs débuts des chanteurs comme Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois et Tex Lecor.

Raymond Lévesque y tiendra durant 12 ans des revues de l’actualité et de chansons.

Des artistes français de renom comme Guy Béart, Claude Nougaro, Barbara et Colette Renard se rendront également à Val-David.

Quatre ans après l’ouverture de sa boîte à chansons, le 14 juillet 1963, le propriétaire donne une entrevue à l’émission Présence de l’art.

Par-delà la voix du chanteur Claude Léveillée qui interprète au piano Le rendez-vous, Gilles Mathieu explique que l’ambiance des lieux, créée avec des antiquités, des filets de pêche, des nappes à carreaux, des chandelles et même quelques animaux de ferme, a attiré les jeunes.

Comme La Butte à Mathieu ne sert pas de boissons, il n’est pas obligé de refuser ceux qui n’ont pas 20 ans. Le public est surtout composé d’étudiants qui se rendent à Val-David par le train du Nord, en autobus ou sur le pouce.

Chaque samedi, en plus de présenter des vedettes, les premières parties sont assurées par des débutants, qui pour certains deviendront les prochaines têtes d’affiche.

La butte ce n’est pas seulement une salle de spectacle, je me suis organisé pour en faire un peu un village canadien. J’ai construit des maisons alentour, j’ai des animaux. C’est un peu comme une ferme.

La butte ouvre le samedi après-midi et ferme le dimanche en soirée.

Comme l’explique le journaliste Pierre Nadeau dans ce reportage tiré de l’émission 20 ans déjà, le succès de La butte naît d’un concert de Félix Leclerc.

En moins d’un an, tout ce que le Québec compte de poètes, de chanteurs, d’auteurs-compositeurs sait que La butte est plus qu’une simple boîte. L’endroit est sympathique et c’est la fête toutes les fins de semaine.

Une citation de :Pierre Nadeau (1983)