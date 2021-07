Ottawa accorde plus de 1,8 M$ à l'aéroport Roméo-LeBlanc

L’aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton recevra plus de 1,8 million de dollars du gouvernement fédéral en provenance du fonds de soutien aux aéroports de Transports Canada. Cet argent doit aider l’aéroport à surmonter les pertes considérables qu'a entraînées la pandémie.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, accompagné du ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, en a fait l’annonce vendredi matin lors d’une conférence de presse à l’aéroport.

Le ministre a aussi mentionné que l’aéroport de Fredericton recevra du financement du même fonds, sans toutefois préciser la somme exacte. Au moment de la conférence de presse, M. Alghabra a affirmé qu’il se dirigeait vers l’aéroport de Saint-Jean pour y faire une autre annonce, plus tard aujourd’hui.

Malgré [les défis de la pandémie], les aéroports comme celui de Moncton ont continué à fournir des services essentiels aux communautés régionales en s'assurant qu'elles maintiennent leurs connexions avec le reste du Canada , a déclaré le ministre Alghabra.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le ministre des Transports du Canada Omar Alghabra (au micro), accompagné du ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc (en arrière), a annoncé les fonds vendredi matin. Photo : Nicolas Steinbach

La somme servira notamment à couvrir les frais d'exploitation et à assurer que l’aéroport demeure ouvert. Nancy Whipp, la présidente du conseil d'administration de l’aéroport, a souligné une perte de 80 % à 90 % environ des revenus liés aux passagers pendant la pandémie. Elle s’est donc réjouie de cette annonce.

Plus de 5 millions de dollars en provenance du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada seront aussi versés à l’aéroport international Roméo-LeBlanc pour l’achat d’un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que pour la remise en état d’une piste et le remplacement de la signalisation de voies de circulation.

Les travaux de réfection sur la piste d'atterrissage doivent débuter dès lundi, selon Mme Whipp.

Le Train l’Ocean reprendra service

Le ministre fédéral des Transports a profité de cette annonce pour glisser un mot sur l’avenir du transport ferroviaire.

L'avenir du train l'Ocean n'est plus remis en question. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Après avoir rencontré les dirigeants de Via Rail, Omar Alghabra confirme que le service de train de passagers l’Ocean va reprendre. La date de retour n’a toutefois pas encore été précisée.

Ce train, qui relie Montréal à Halifax, ne circule plus depuis un an.

Son retour était est réclamé par de nombreux politiciens du Nouveau-Brunswick, notamment pour faciliter le transport entre les provinces de l’Atlantique et le reste du Canada.