Un capteur de rêve géant réunit Autochtones et allochtones à Sudbury

Environ 200 Autochtones et allochtones se sont réunis à Sudbury jeudi pour une activité visant à rassembler les gens dans l’unité et la solidarité.

L'évènement, qui s’est déroulé à la place Tom Davies, a remplacé les activités traditionnelles de la fête du Canada. Il a été animé par le groupe artistique communautaire Myths and Mirrors ainsi que par l'artiste et éducateur anishinaabe Will Morin.

Il a utilisé une corde pour tisser les participants ensemble dans un capteur de rêves géant, dans lequel les participants représentaient le cerceau.

Il s'agit de construire une communauté, de partager une histoire commune et d'avoir un rêve commun Une citation de :Will Morin, éducateur anishinaabe et coorganisateur de l'évènement

Les capteurs de rêves sont un symbole fort dans la culture autochtone. Will Morin explique que le motif est similaire à celui que l'on peut trouver en dessous d’une pomme de pin ou d'un gland.

Pour tisser un capteur de rêves, un seul brin de ficelle est utilisé. Il passe de l'anneau extérieur vers le milieu et il interconnecte tous les aspects. Ainsi, tous les éléments qui le composent sont là pour représenter tous les éléments de la nature et de la création , dit l’éducateur anishinaabe.

Will Morin en a aussi profité pour partager des enseignements autochtones avec les participants.

Will Morin, un artiste et éducateur anishinaabe, a dirigé l'activité du 1er juillet. Photo : Radio-Canada / Angela Gemmill

Une communauté qui se rassemble

Amber Gaudrault est venue avec ses deux enfants, âgés respectivement de 7 ans et de 9 mois, à l'évènement. Son partenaire est autochtone et elle espère que l'activité de solidarité montrera à ses enfants que le monde peut, en quelque sorte, se rassembler .

Avec les nouvelles du dernier mois, j'ai pensé que c'était une bonne façon de nous rassembler en communauté et d'être en deuil tous ensemble , raconte-t-elle.

La participante espère que l’évènement montrera à son enfant aîné que le monde est plus grand que la toute petite bulle dans laquelle nous vivons .

Cora-Rae Silk, la directrice artistique de Myths and Mirrors, ne célèbre plus la fête du Canada depuis plusieurs années.

Avec les récentes découvertes en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et dans tout le Canada - et nous savons qu'il y en aura beaucoup d'autres - il n'était tout simplement pas logique de célébrer la fête du Canada cette année. Une citation de :Cora-Rae Silk, directrice artistique de Myths and Mirrors

Cora-Rae Silk est la directrice artistique de Myths and Mirrors Photo : Radio-Canada / Angela Gemmill

Elle espère que l'évènement de jeudi est le début d'un processus de guérison et d'apprentissage pour tous les peuples.

Nous devons nous rassembler et trouver un moyen d'aller de l'avant ensemble. Le capteur de rêves, les interconnexions et le tissage représentent cela , a-t-elle déclaré.

Cora-Rae Silk était particulièrement heureuse de voir autant de personnes non autochtones présentes.

J'espère qu'à la suite de cet événement, les non autochtones seront motivés pour agir et repenser ce que signifie être Canadien, et comment nous pouvons aller de l'avant d'une manière qui soit réciproque et respectueuse de tous les peuples , dit-elle.

La directrice artistique rappelle que l'activité du capteur de rêves était une recréation d'un projet réalisé par le groupe en 2000, également dirigé par Will Morin.

La corde de l'évènement de jeudi sera tissée en un capteur de rêves de 2 mètres de diamètre destiné à symboliser l'unité.