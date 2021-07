Un foyer de soins en périphérie d'Halifax fermera ses portes en 2023

Les dirigeants d'Ivy Meadows, un établissement de 38 lits à Beaverbank, ont décidé de ne pas renouveler le contrat conclu avec le gouvernement provincial pour prodiguer des soins de longue durée.

La porte-parole Tracey Tulloch affirme que l’établissement fermera définitivement le 30 novembre 2023, ce qui donne deux ans pour le déménagement des résidents.

Le foyer, souligne Mme Tulloch, a depuis très longtemps de la difficulté à maintenir un personnel suffisant.

Mme Tulloch reconnaît que c’est un problème largement répandu dans le domaine des soins de longue durée. Elle ajoute que le foyer, qui se situe à une quinzaine de kilomètres de Lower Sackville, n’est plus desservi par le transport en commun depuis deux ans et qu’il se trouve un peu plus loin que le secteur de la Municipalité régionale d'Halifax où les gens sont à l’aise de se déplacer.

Le foyer Ivy Meadows appartient à l’entreprise Rosecrest Communities. Les deux autres établissements de cette entreprise, les foyers The Magnolia à Enfield et Sagewood à Sackville, ont moins de difficulté à recruter du personnel et à le retenir.

Il est particulièrement difficile de recruter des préposés aux soins continus, précise Tracey Tulloch.

Des dirigeants syndicaux ont déclaré dans le passé que les salaires en ce domaine ne sont tout simplement pas assez élevés.

Le transport des employés est un défi, selon un architecte

L’architecte Benjie Nycum, qui a conçu plus d’une dizaine de foyers de soins, juge aussi que les préposés aux soins ne sont pas suffisamment rémunérés, ce qui contribue, selon lui, à la pénurie en ce domaine.

Quant au foyer Ivy Meadows, selon Benjie Nycum, le transport quotidien des employés est un problème majeur . Ce n’est qu'un aspect d’un grand problème qui se fait sentir à l’échelle mondiale, ajoute-t-il. Il y a plus de gens qui ont besoin de soins que de personnes qui peuvent les prodiguer, dit-il.

La décision de la direction du foyer Ivy Meadows étonne et déçoit Janice Keefe, professeure de gérontologie et directrice d’un centre d’études sur le vieillissement à l’Université Mount Saint Vincent à Halifax.

Elle juge que ce genre d’établissement où règne une belle atmosphère de type familial et communautaire demeure souhaitable dans le domaine des soins de longue durée dans la province. Le défi, selon elle, est le fait qu’il est éloigné.

Les foyers de soins en milieu rural, souligne Janice Keefe, s’efforcent particulièrement d’innover en faisant des efforts de recrutement à l’étranger et en cherchant du logement pour leur personnel. Le gouvernement provincial fait aussi des efforts de recrutement auprès des immigrants.

Entre-temps, la Nouvelle-Écosse compte ouvrir plus de 200 lits de soins de longue durée dans les prochaines années pour réduire les listes d’attente et respecter les nouvelles règles de prévention de la contagion en n’ayant que des chambres à un lit dans les foyers de soins.

Selon Nan McFadgen, présidente du Syndicat canadien de la fonction publique en Nouvelle-Écosse, qui représente certains employés du foyer Ivy Meadows, l’annonce de la fermeture signifie qu’il est plus difficile de recruter du personnel que d’ajouter des lits. Elle prédit qu’il y aura de plus grands défis encore à moins que des changements importants ne se produisent.

À la recherche d’une solution de rechange

Le ministère de la Santé, selon la porte-parole Kristen Lipscombe, tentera de remplacer les lits du foyer Ivy Meadows par les procédures d’approvisionnement, et tiendra compte de la capacité de tout promoteur à recruter le personnel nécessaire.

Mme Lipscombe ajoute que les efforts se poursuivent pour recruter et appuyer des préposés aux soins de longue durée, dont un programme de bourse d’études en ce domaine. De plus, souligne-t-elle, une stratégie en matière de recrutement et de rétention du personnel est en cours de développement.