Le vote en ligne attirera-t-il un autre électorat aux municipales à l’Î.-P.-É.?

Les électeurs de Charlottetown, Three Rivers, Cornwall, Stratford et Summerside pourraient ainsi avoir l’occasion de choisir leur maire ou mairesse ainsi que les membres de leur conseil municipal par Internet, en 2022.

Summerside a été la plus récente municipalité à approuver le projet de vote en ligne, à la fin de juin.

Selon Yvon Grenier, politologue à l’Université St. Francis Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, l’accès facile à l’urne virtuelle devrait attirer des citoyens auparavant moins enclins à participer aux élections.

Ce groupe d’électeurs pourrait changer la donne lors des prochaines élections, selon lui.

Ce n’est pas mince, parce que, dans les élections municipales, le parti qui gagne toujours reste le parti avec moins d’abstentions , ajoute-t-il.

Pour d’autres groupes d’électeurs, le vote en personne aura toujours la cote. Disons que, pour les personnes plus aisées, les personnes âgées par exemple, ça ne va probablement pas changer de façon significative leur taux de participation , estime Yvon Grenier.

Norma McColeman, mairesse suppléante de Summerside, s’est réjouie de l’approbation du projet.

Selon elle, bien que l’option du vote en ligne sera offerte, le vote en personne restera toujours possible.

Nous avons donc pensé qu’en offrant les deux possibilités, les gens pourraient avoir le choix , explique Norma McColeman.

Élections Île-du-Prince-Édouard devra maintenant choisir une entreprise qui pourra mettre en œuvre un système de vote en ligne.

Un appel de propositions sera lancé afin de choisir une entreprise qui peut répondre à tous les besoins et à toutes les exigences de la Loi sur les administrations municipales.

L'entreprise choisie devra développer sa plateforme en utilisant la base de données d’Élections Île-du-Prince-Édouard.

Dans un courriel envoyé à CBCCanadian Broadcasting Corporation , Tim Garrity, directeur général des élections à l'Île-du-Prince-Édouard, explique que le processus d’évaluation des propositions permettra aux municipalités de saisir les avantages et les inconvénients de la mise en place du projet.

Ce processus donnera une idée plus claire de la nécessité ou non d’ajouter une composante en ligne à la prochaine élection municipale, surtout en fonction du niveau de sécurité et des coûts.

Une citation de :Tim Garrity, directeur général des élections à l'Île-du-Prince-Édouard