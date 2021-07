Des centaines de ménages se retrouvent sans logement au Québec

Au lendemain du traditionnel jour de déménagement québécois, plus de 500 ménages n'ont pu se reloger à la fin de leur bail. Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) indique que ce nombre pourrait d’ailleurs s'avérer plus important puisqu’il ne prend en compte que les locataires qui sont accompagnés par les services d’aide mis en place par les municipalités.

En entrevue à RDI Matin, la porte-parole du FRAPRU a estimé à 450 le nombre de ménages qui avaient demandé de l'aide devant l'impossibilité de trouver un nouveau logement pour le 1er juillet. Le chiffre pourrait grossir dans les prochaines heures , a mis en garde Véronique Laflamme, porte-parole de l'organisme.

La veille, l'organisme communautaire estimait ce nombre à environ 350.

C’est rarement vu, un 2 juillet, qu’on en soit dans une telle situation. Une citation de :Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

En conférence de presse vendredi pour son bilan annuel, le FRAPRU constate que la crise du logement s’étend présentement à tout le Québec, au cœur des villes qui étaient jusqu'ici relativement épargnées comme à Trois-Rivières, Sherbrooke ou Rimouski. Cela confirme nos craintes de ces dernières semaines , a déclaré Mme Laflamme.

Actuellement, ces gens-là sont soit hébergés temporairement, soit chez des proches, et ils continuent de chercher un nouveau logement.

Et cette demande, déjà en augmentation l'an dernier, est de nouveau à la hausse, selon le FRAPRU. L’an passé, on parlait de 350 ménages [sans logis] au 1er juillet , a rappelé Mme Laflamme. L'organisme ajoute que la situation est encore loin de se terminer. D'autres ménages pourraient se retrouver sans logements dans les jours et semaines qui suivent.

La crise va probablement continuer après le 2 juillet. L’an passé, la période d’hébergement temporaire s’est étalée sur deux mois et le nombre de ménages locataires qui ont appelé à l’aide à Montréal a doublé après le 1er juillet. Une citation de :Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

Trop rares... ou trop chers

Si le problème touche des familles de partout au Québec, c'est tout de même dans la grande région de Montréal qu'il demeure le plus important, où plus d'une centaine de ménages sont présentement sans logis.

Pourtant, le taux d'inoccupation a augmenté dans la métropole, atteignant 2,7 % en 2020, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements (SCHL). L'année précédente, il s'élevait plutôt à 1,5 %.

C'était jour de déménagement au Québec jeudi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ça en dit beaucoup sur la profondeur de cette crise du logement, qui ne peut se résumer qu’à un taux d’inoccupation, a déclaré Véronique Laflamme. On voit que le marché privé ne permet pas à un très grand nombre de ménages locataires de se loger adéquatement, et ça, c’est très, très inquiétant pour la suite des choses.

Selon le FRAPRU, c'est le coût des logements qui explique la crise qui sévit à Montréal. Il y a des logements luxueux qui se sont libérés dans des tours du centre-ville, notamment en raison de la pandémie, mais ces logements-là, à 3000 $, ne répondent pas à la capacité de payer des locataires.

Et il n’y a pas de logements sociaux de disponibles pour répondre à ces besoins puisque, depuis des années, on n’en construit pas suffisamment , a ajouté Véronique Laflamme.

Crise pas crise, il faut construire

Bien que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, nie que le Québec est aux prises avec une « crise du logement », elle a convenu en entrevue jeudi que le secteur de l'habitation a bel et bien subi les contrecoups de la crise sanitaire.

Selon elle, la solution passe par la construction. Je l'avoue, il faut travailler sur l'offre , a-t-elle concédé.

Le FRAPRU estime toutefois que le gouvernement devrait en faire plus dès maintenant pour éviter que la crise ne s'envenime dans les années à venir. Il ne faut pas négliger l’importance de se mettre aujourd’hui à la construction de logements sociaux parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne réglera jamais le problème , a indiqué Véronique Laflamme.

Malheureusement, le gouvernement Legault n’a pas prévu encore les investissements supplémentaires immédiats dans le logement social, qui est réclamé d’ailleurs par plusieurs municipalités.

Entre-temps, les ménages montréalais qui ne peuvent se reloger peuvent bénéficier d'une aide d'urgence pour de l’entreposage, un déménagement et de l’hébergement temporaire.