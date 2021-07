Double meurtre de Listuguj : Brandon Metallic subira une évaluation psychiatrique

Faisant face à deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré à la suite de la découverte, le 15 mai dernier, des corps d’une fillette et d’un homme dans une résidence de la communauté autochtone de Listuguj, Brandon Metallic prend le chemin de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel afin de subir une évaluation en lien avec sa responsabilité criminelle.

L’individu devait revenir au palais de justice de New Carlisle le 13 août prochain, mais la juge Janick Poirier a accepté d’entendre sa requête vendredi, en avant-midi. Celui qui se représente lui-même a comparu virtuellement de Sept-Îles, où il est détenu.

Le palais de justice de New Carlisle (archives) Photo : Radio-Canada / Pierre Cotton

En vertu de l’article 672.11b) du Code criminel, l’homme de 29 ans a demandé au tribunal de délivrer une ordonnance afin que son état mental soit examiné. Sa requête a été acceptée par la juge Poirier.

Il y a eu plusieurs explications faites en salle de cour sur les tenants et aboutissants d'une telle demande, et également sur les autres moyens qui peuvent être [pris] par l'accusé afin d'avoir une évaluation et de pouvoir présenter une défense [en vertu] de l'article 16, donc par rapport aux troubles mentaux , résume Memaître Florence Frappier-Routhier, représentante du ministère public.

La juge Janick Poirier a mis en garde l'accusé à plusieurs reprises, s'assurant notamment qu'il comprenait bien que le rapport produit à la suite de cette évaluation serait remis à toutes les parties. Le tribunal lui a aussi expliqué qu'il aurait pu opter pour un service privé.

La représentante du ministère public, Me Florence Frappier-Routhier Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L'individu a initialement demandé à ce que son évaluation soit effectuée au Centre hospitalier de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Par contre, il lui a été expliqué que l'hôpital de Campbellton est à l'extérieur des juridictions provinciales du Québec […] , précise Memaître Frappier-Routhier.

Brandon Metallic sera détenu à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, à Montréal, qui disposera d'un délai de 60 jours pour produire son rapport d'expertise.

La date de son retour en cour a ainsi été repoussée au 13 septembre prochain, à l'étape de l'enquête préliminaire pro forma et du retour sur l'évaluation. L'accusé a demandé à comparaître en personne, ce qui a été ordonné par le tribunal.

L'accusé a été arrêté le jour même de la découverte des corps des victimes. Leur identité est frappée d’un interdit de publication.

Un texte de Roxanne Langlois