Logements : triste constat à Sherbrooke au lendemain du 1er juillet

Le conseiller municipal et président du Parallèle de l’habitation sociale de Sherbrooke, Pierre Avard, signale que la situation est d’une ampleur sans précédent.

Nous sommes sous le choc de l’ampleur de la situation. Le 1er juillet, nous avions 43 ménages, 42 enfants et 48 adultes sans logement. Une vingtaine ont trouvé une solution, mais il en reste encore. Le portrait est assez triste. Une citation de :Pierre Avard, président du Parallèle de l’habitation sociale de Sherbrooke

Pour le moment, les personnes sans logement sont hébergées dans une cinquantaine de chambres d’hôtel.

Le conseiller municipal à la Ville de Sherbrooke, Pierre Avard Photo : Radio-Canada

Il y a seulement une vingtaine de locataires qui sont éligibles pour obtenir une aide d’urgence. Les autres ont trop de revenus pour ce qui est accepté. Nous sommes en présence de gens qui sont incapables de se trouver des logements parce que les prix ont explosé. On pense que nous aurons des difficultés à relocaliser les gens , estime le président du Parallèle de l’habitation sociale de Sherbrooke.

L’an dernier, la Ville de Sherbrooke avait la moitié moins de cas, et elle a dû offrir de l’aide jusqu’en décembre.

C’est certain que la Ville s’est engagée à ne laisser personne dans la rue. Nous sommes supportés par le gouvernement. Le logement est primordial et nous ne laisserons pas tomber les gens. Une citation de :Pierre Avard, président du Parallèle de l’habitation sociale de Sherbrooke

Il invite les propriétaires de logements à la collaboration.

Nous avons besoin des propriétaires pour nous donner un coup de main. Nous savons que certains filtres sont utilisés pour empêcher l'accès à des logements qui sont vides. Il faut avoir la collaboration des propriétaires , réitère Pierre Avard.

Construction de logements sociaux

Il croit que la construction de logements sociaux ne règle pas tous les problèmes. La société d’habitation du Québec n’a pas donné l’autorisation à la Ville de Sherbrooke d’ouvrir son appel d’offres pour la construction de 116 logements sociaux sur la rue Galt Ouest.

Image de la façade du nouveau projet de l’OMH, rue Galt Ouest, qui comprendra les 116 logements sociaux. Photo : Photo fournie

La Ville de Sherbrooke a aussi acquis l’église Sainte-Famille pour y aménager une trentaine de logements sociaux.

Actuellement, nous ne pouvons pas partir en chantier. Nous attendons l’approbation de la Société d’habitation du Québec. Tout passe par eux. Nous aurions peut-être une situation différente si nous avions cette autorisation , croit Pierre Avard.

Les immigrants fortement touchés

La situation du logement touche particulièrement les nouveaux arrivants au pays.

Selon la directrice générale du Service d'aide aux néo-Canadiens, Mercedes Orellana, non seulement il est difficile pour les familles immigrantes de se trouver un logement adéquat en raison de la plus grande sélectivité des propriétaires, mais il est aussi presque impossible pour les personnes seules d'avoir un toit sur la tête à leur arrivée, étant donné que les habitations pour une personne sont très chères à Sherbrooke.

Les familles qu'on reçoit sont des personnes nouvellement arrivées au Québec, qui n'ont pas de logements de disponibles et aucun membre de la famille ici. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'historique de crédit et ne connaissent personne pouvant donner des références sur eux. [...] Nous, on les héberge temporairement , a-t-elle fait savoir.

Il faut au moins être en mesure de leur donner un choix quand ils arrivent. Parfois, on n'arrive même pas à faire ça. Une citation de :Mercedes Orellana, directrice générale du Service d'aide aux néo-Canadiens

Des organismes mobilisés pour la cause

Devant une situation aussi critique, certains organismes ont choisi de réorienter temporairement leur mission, de manière à soutenir les familles touchées par la crise du logement. C'est le cas du projet Appart, dont l'objectif est habituellement d'accompagner les personnes en situation d'itinérance dans leur cheminement pour retourner en appartement.

L'organisme s'est joint à l'Association des locataires de Sherbrooke pour accompagner les ménages qui sont à la rue depuis jeudi.

Je suis allée voir les gens ce matin, on fait le tour, on voit à ce que chacun aille bien, parce que c'est très stressant. [...] On les encourage, la première journée, à relaxer, à dormir, à aller se promener pour pouvoir reprendre de l'énergie et ensuite entamer les recherches , résume l'intervenante de milieu du projet Appart, Karine Hamel.

C'est beau d'être hébergé, mais c'est très important que chacun soit bien. Une citation de :Karine Hamel, intervenante de milieu du projet Appart

Le 8 juin dernier, le projet Appart a d'ailleurs lancé la campagne de sensibilisation Sortir de la rue, afin de dénoncer les difficultés qu'implique la recherche d'un appartement pour quelqu'un qui souhaite se libérer de l'itinérance.

C'est vraiment pire depuis un an, les exigences des propriétaires sont démesurées, c'est très difficile. [...] Les gens qui sont plus pauvres ont de moins en moins accès aux logements qui étaient auparavant dans leurs moyens. Même les loyers les moins chers commencent à disparaître, parce qu'ils sont retapés, parfois peints , ajoute Mme Hamel.

Les refuges pour animaux occupés

Crise du logement oblige, les détenteurs d'animaux sont nombreux à devoir se départir de leur compagnon, faute d'avoir trouvé un propriétaire prêt à les accueillir.

Pour le moment, c'est difficile de faire un bilan de ce qui s'est passé, mais on reste à l'affût [...] C'est sûr que, dans les dernières semaines ou les derniers jours, il y a des animaux qui ont été amenés chez nous, parce qu'il manque de logements qui acceptent des animaux , témoigne la porte-parole et agente aux communications à la SPASociété protectrice des animaux de l'Estrie, Tamara Neeley.

Celle-ci spécifie toutefois que la SPASociété protectrice des animaux de la région reçoit des animaux durant toute l'année en raison de la crise du logement.

On a peut-être l'idée que le 1er juillet, ça arrive tout le monde en même temps, mais ce n'est pas tout à fait le cas [...] C'est quelque chose qui s'espace quand même sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est sûr que ça bouge peut-être un peu plus une fois près du 1er juillet, mais c'est quelque chose qu'on observe à l'année longue, malheureusement.

Tamara Neeley admet que les propriétaires se montrent de plus en plus sélectifs quant aux animaux qu'ils acceptent dans leurs logements, ce qui complique la vie des locataires.