Les camps de vacances en pleine préparation dans Windsor-Essex

Alors que certains camps de Windsor-Essex sont prêts à accueillir à nouveau les campeurs, d'autres disent qu'il est trop tôt pour qu'ils se préparent correctement.

Angelo Ciardella est responsable des premiers secours au camp Kiwanis Sunshine Point dans le comté d'Essex. Selon lui, le bureau de santé publique local étudie actuellement le protocole sanitaire qu'ils ont soumis.

En gros, il s'agit de toutes les mesures que nous prenons pour assurer la santé et la sécurité de notre personnel et de nos campeurs en ce qui concerne la COVID-19 , explique-t-il.

Selon lui, le camp peut accueillir 60 campeurs par semaine, mais cette année, il n'en accueillera que 40 pour mieux s'adapter aux nouvelles règles.

Les enfants seront regroupés par 10 et devront rester ensemble lors de toutes les activités et dans leur cabine. Tous les membres du personnel seront également regroupés et devront systématiquement porter un masque lorsqu'ils seront en contact avec les enfants.

Il n'y aura par contre aucune obligation de présenter un test de COVID-19 ni d'en faire un sur place, mais un plan a été prévu si l'un des campeurs tombe malade.

Trop tôt pour certains

De son côté, Amanda Gellman, fondatrice du camp de cinéma pour enfants et adolescents de Windsor, indique que son organisme n'a prévu pour l'instant qu'un camp de jour.

Nous avions annulé le camp [de nuit], mais nous pourrions envisager de le rouvrir maintenant , explique-t-elle en ajoutant que ce camp a habituellement lieu au mois d'août.

Elle n'est pas la seule à trouver que les camps n'ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer aux nouvelles directives.

Au camp Gesstwood, les organisateurs ont décidé depuis plusieurs semaines de n'offrir qu'un camp de jour afin d'assurer la sécurité de son personnel et des campeurs.

En général, à la fin d'un été, nous commençons déjà à planifier le camp de nuit de l'été suivant et, avec toutes les directives supplémentaires de la COVID, il y avait beaucoup de choses à mettre en place en très peu de temps , confie Karen Seguin, directrice générale du camp.

Elle explique que la situation financière du camp est précaire en raison du manque d'activité et ce n'est que grâce à une campagne de financement sur la plateforme GoFundMe et aux subventions gouvernementales qu'il reste à flot.

La demande est forte dans les camps

Cependant, quel que soit le programme des camps, chacun d'entre eux dit avoir été submergé par les demandes d'inscription.

Hier, j'ai eu 35 enfants inscrits en 15 minutes , note Karen Seguin.

Même constat au camp Kiwanis Sunshine Point.

Selon Angleo Ciardella, leur boîte de courriels a explosé lorsque les inscriptions ont ouvert mardi.

Il est très clair que nos familles veulent envoyer leurs enfants au camp. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que ce soit possible , conclut-il.

Avec les informations de CBC