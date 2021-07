Une clinique de vaccination mobile à Chicoutimi pendant les matchs du CH

Les personnes intéressées pourront recevoir un vaccin de 18 h 30 à 21 h, que ce soit leur première ou leur deuxième dose. Le vaccin de Moderna sera disponible sur place.

Avec cette nouvelle possibilité offerte par nos équipes, nous souhaitons donner une flexibilité à la population afin de permettre au maximum de personnes de participer à la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans notre région , peut-on lire dans le communiqué transmis par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Le CIUSSS installera un site de vaccination mobile lors des soirs où les matchs seront diffusés sur écran géant. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

La santé publique indique également que d'autres activités du genre sont à l'étude.

On est très content avec la météo. Ce soir, on attend près de 1000 personnes pour le match, on est prêt. On présente le troisième match sur écran géant. Je suis convaincu qu’il y aura une belle ambiance. On va souhaiter que les gens soient très heureux et qu’on gagne ce soir , ajoute directeur général de la Zone portuaire de Chicoutimi.