L’enquête du coroner sur la mort de Rodney Levi est devancée

L'enquête du coroner sur la mort de Rodney Levi, membre de la Première Nation Mi’kmaq de Metepenagiag, aura lieu un peu plus tôt que prévu, a annoncé mercredi le coroner en chef Jérôme Ouellette.

L'enquête initialement prévue pour le 4 octobre aura lieu quelques jours plus tôt, le 28 septembre, à l’hôtel Rodd Miramichi.

Rodney Levi a été abattu par un agent de la GRC répondant à un appel le 12 juin 2020.

Un an plus tard, sa famille se bat toujours pour obtenir justice et espère que l'enquête du coroner apportera davantage de réponses sur les circonstances de la mort de M. Levi.

La Couronne a décidé en janvier qu'elle ne déposerait pas d’accusations dans cette affaire après avoir examiné le rapport du Bureau des enquêtes indépendantes du Québec ( BEIBureau des enquêtes indépendantes ).

En se fondant sur des entretiens avec 11 témoins et une courte vidéo de l'événement, la Couronne a affirmé qu'il n'y avait aucune chance raisonnable de condamnation.

L'enquête du coroner sera présidée par John Evans. Un jury entendra publiquement les dépositions des témoins afin de déterminer les circonstances entourant la mort de Rodney Levi.

Le jury aura ensuite l'occasion de faire des recommandations pour éviter que des décès similaires ne se reproduisent.