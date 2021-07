Washington impose un moratoire sur les exécutions fédérales

Associated Press

Aux États-Unis, le département de la Justice suspend les exécutions fédérales après un recours historique à la peine capitale par l'administration Trump, qui a procédé à 13 exécutions en six mois .

Le procureur général Merrick Garland a fait cette annonce jeudi soir, affirmant qu'il imposait un moratoire sur les exécutions fédérales pendant que le département de la Justice procédait à un examen de ses politiques et procédures. Il n'a donné aucun calendrier.

Le département de la Justice doit veiller à ce que chacun dans le système fédéral de justice pénale bénéficie non seulement des droits garantis par la Constitution et les lois des États-Unis, mais qu'il soit également traité de manière équitable et humaine , a déclaré Merrick Garland. Cette obligation a une force particulière en cas de peine capitale.

Merrick Garland a déclaré que le département de la Justice examinerait les protocoles mis en place par l'ancien procureur général William Barr.

Une poursuite fédérale a été déposée concernant ces protocoles, y compris sur le risque de douleur et de souffrance associé à l'utilisation de pentobarbital, le médicament employé pour l'injection létale.

La décision suspend les exécutions pour le moment, mais laisse la porte ouverte à une autre administration pour simplement les redémarrer. Cela n'empêche pas non plus les procureurs fédéraux de demander la peine de mort. L'administration Biden a récemment demandé à la Cour suprême des États-Unis de rétablir la condamnation à mort initiale de l'auteur de l'attaque du marathon de Boston.

Avec les informations de La Presse canadienne