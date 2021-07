À Pékin, les célébrations du centenaire du Parti communiste chinois ont culminé le 1er juillet dans un rassemblement de quelque 70 000 personnes, place Tiananmen, haut lieu des drames et des manifestations historiques de ce pays, entre massacres et grandes proclamations.

Dans un discours de plus d’une heure, résumé parfait de la nouvelle idéologie en vigueur à Pékin, le président Xi Jinping, qui est aussi secrétaire général du PCC, a averti les Chinois : le parti est au-dessus de tout , il guide la société . Son destin est lié pour toujours à celui de la nation .

À l’intention du reste du monde, Xi déclare aussi que le temps est fini où la Chine pouvait être humiliée et piétinée par les puissances impérialistes . Que quiconque tentera de l’asservir se heurtera à une muraille que plus de 1 milliard 400 millions de Chinois ont érigée avec leur chair et leur sang .

Un discours enflammé

Un discours, donc, particulièrement intransigeant, voire martial, dans lequel Xi Jinping affirme la volonté de fer du Parti communiste de renforcer sa dictature et son contrôle sur tous les aspects de la vie sociale, dans un pays champion du monde de la surveillance des individus et de leur conformité à l’idéologie.

Il y avait aussi, cette fois à l’intention du reste du monde, des avertissements ayant un ton de revanche, presque de menace : La Chine ne se laissera pas intimider […] Il n’y pas de pays fort sans une armée forte […] L’essor de la Chine est irréversible.

Et puis encore : Les années de déchéance et d’humiliation de la nation chinoise – thème sur lequel Xi Jinping revient continuellement – ces années sont définitivement terminées .

Le spectacle pour fêter le centenaire du Parti communiste chinois à Pékin Photo : Associated Press / Ng Han Guan

Un virage totalement assumé

Le discours officiel chinois a beaucoup changé depuis l’arrivée de Xi Jinping. C’était on ne peut plus clair dans cette allocution du 1er juillet, même si ce durcissement – on pourrait dire ce changement de cap – était déjà esquissé, un peu avant qu'il devienne secrétaire général en 2012, puis président du pays l'année suivante.

Mais c’est vrai : on est loin, très loin des discours qu’on entendait encore à Pékin il y a une quinzaine d’années. La démocratisation , même timide, restait à l’ordre du jour, ou gardait du moins quelques partisans au cœur du régime. Par exemple lorsqu’un Wen Jiabao, premier ministre jusqu’en 2013, pouvait dire publiquement : Il faut mettre fin à l’absolutisme du parti.

Une époque, jusqu’à 2005-2010 environ, où la Chine restait discrète sur la scène internationale et plaidait, avec une sincérité peut-être discutable, sa modestie, en tant que pays qui émerge, qui apprend des autres , etc. Ce genre de propos, on ne l’entend plus. Xi Jinping a mis résolument le cap dans la direction inverse, ce qui pousse les spécialistes sinologues à parler aujourd’hui de néo-totalitarisme à Pékin, avec un pouvoir politique qui assume totalement :

à l’interne, sa dimension dictatoriale, avec le culte effréné de la personnalité du chef, à un degré jamais vu depuis Mao Zedong;

à l’international, sa vocation à jouer pleinement et de façon agressive son rôle de contrepoids mondial à l’idéologie pluraliste et libérale, idéologie qu’il faut combattre à tout prix.

Même si, le 1er juillet, les États-Unis n’étaient pas directement nommés par Xi Jinping, il y avait des flèches antiaméricaines dans ce discours de la place Tiananmen. Par exemple, lorsqu’il a dit que les Chinois n’ont jamais soumis d’autres peuples . On pourrait, sur ce point, demander leur avis aux Ouïgours et aux Tibétains.

Dans son discours, Xi Jinping a affirmé la volonté du PCC de renforcer sa dictature. Photo : Reuters / CARLOS GARCIA RAWLINS

Dès 1921, les mensonges

Un mot sur l’aspect proprement historique de cette commémoration.

La fondation du Parti communiste et sa place dans l’histoire sont des sujets fort intéressants, en bonne partie pour ce que le régime ne dit pas. Car il s’agit ici d’une commémoration et d’une évocation historique qui sont à 100 % élogieuses et propagandistes.

On peut ajouter hagiographiques en ce qui concerne spécifiquement Xi Jinping et Mao Zedong. Les deux hommes sont présentés – presque sur un pied d’égalité – comme les pères quasi parfaits de la nation chinoise, dans un récit où l’histoire est complètement réécrite sur le mode glorieux et édifiant.

Pourtant, dès la fondation du parti, les mensonges ont commencé. Par exemple, on a fixé arbitrairement cette fondation au 1er juillet 1921, à Shanghai, dans ce qui s’appelait à l’époque coloniale la concession française de la ville.

L’année 1921 est vraie, et c’était bien à Shanghai. Mais en réalité, on était à la fin du mois de juillet, le 23, et il n’est pas sûr que Mao lui-même ait été présent.

Pourtant, on a reconstitué l’événement en lui donnant déjà des airs de leader, ce qui n’était certainement pas le cas. Il y a un petit musée – que j’ai pu visiter, dans le très beau quartier boisé de l’ancienne concession française à Shanghai – dans lequel on peut voir une reconstitution de l’événement, avec des statues réalistes, grandeur nature, réunies autour d’une petite table où l’effigie de Mao figure en bonne place.

En fait, le Parti communiste chinois était à l’époque une pure créature, une émanation du PC de l’Union soviétique – l’URSS qui avait vu le jour trois ans et demi plus tôt – sans moyens, ni autonomie, ni influence.

Le contrôle sans faille

Le contrôle du récit historique officiel est très important pour les autorités chinoises, c’est même une clé de la dictature. Qui contrôle le passé contrôle l’avenir , dit l’adage. Un adage que les dirigeants chinois ont certainement médité.

Ce contrôle strict de la lecture correcte de l’histoire (sic) et l’efficacité de ce contrôle permettent aujourd’hui au parti – avec l’indéniable réussite économique des 30 dernières années, malgré des zones d’ombre comme les inégalités, qui contredisent l’idéologie socialiste – de jouir d’une véritable popularité dans la population.

Lorsque les spécialistes étrangers comparent avec les versions antérieures les dernières versions publiées de la Courte histoire du Parti communiste chinois – un livre de propagande réédité d’année en année – ils trouvent des choses remarquables.

Non seulement trouvent-ils les innombrables mensonges et omissions, par rapport à ce qu’écrivent les vrais historiens indépendants spécialistes du PCC, qui publient forcément à l’étranger, mais aussi les différences entre ce qu’on peut dire et ce qu’on ne peut pas dire, en Chine même, d’une année à l’autre! En ce sens, la version Xi Jinping de l’histoire contemporaine chinoise est la plus lisse, la plus parfaite de toutes.

L’histoire vraie du PC chinois est toutefois loin de la ligne droite héroïque qui mène à la société semi-prospère d’aujourd’hui, selon l’expression officielle.

C’est aussi une histoire de massacres, de rivalités impitoyables, d’épurations sanglantes (par Mao, déjà, dans les années 1930), de famines (à la fin des années 1950, le mal nommé Grand Bond en avant a fait au moins 30 millions de morts). Et puis la Révolution culturelle (années 1966-1976, 2 millions de morts), le massacre de Tiananmen en 1989, etc.

Ces faits indéniables et prouvés, on ne les trouvera jamais dans le récit glorieux et vindicatif de Xi Jinping.