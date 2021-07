Rassemblement sous la pluie à Terre-Neuve-et-Labrador en appui aux Autochtones

Sous les masques et les parapluies, les participants se sont rassemblés devant l'ancienne Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador.

Plusieurs discours ont été prononcés par des survivants des pensionnats pour Autochtones, des aînés autochtones et des alliés des communautés. Nous choisissons cette journée pour reconnaître toutes les vies perdues à cause du racisme, du colonialisme, du génocide et de l'oppression par le Canada , a déclaré Robert Leamon, un défenseur et le cofondateur du groupe Indigenous Activist Collective.

Selon lui, la pluie qui tombait sur la région représentait les larmes versées pour les vies perdues.

Nous devons être solidaires des peuples autochtones, beau temps, mauvais temps, à partir de maintenant. Les excuses, les pensées et les prières, les condoléances et les drapeaux en berne ne suffisent plus. Il nous faut trouver de meilleurs moyens de vivre ensemble. Une citation de :Robert Leamon

Avec des informations de CBC