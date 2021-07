L'arsenal nucléaire chinois préoccupe Washington

Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré que la Chine avait de plus en plus de mal à cacher l'augmentation de ses forces nucléaires et qu'elle semblait s'écarter de la stratégie nucléaire adoptée depuis des décennies, fondée sur la dissuasion minimale.

Ned Price répondait à une question portant sur un rapport du Washington Post selon lequel la Chine avait commencé à construire plus de 100 nouveaux silos à missiles dans une zone désertique de l'ouest du pays.

Ces rapports et d'autres développements suggèrent que l'arsenal nucléaire de la RPC (République populaire de Chine, NDLR) va se développer plus rapidement et à un niveau plus élevé que prévu. Une citation de :Ned Price, porte-parole du département d'État

Ce développement est préoccupant et soulève des questions sur les intentions de la RPC. Pour nous, cela renforce l'importance de poursuivre les mesures pratiques pour réduire les risques nucléaires , a-t-il précisé.