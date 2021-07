La marche pour les victimes autochtones déplace les foules

La marche de solidarité à la mémoire des victimes des pensionnats pour Autochtones a réuni des centaines de personnes jeudi après-midi à Québec. Autant d’anonymes, d’officiels et d’élus qui se sont fait un devoir moral de participer et de s’exprimer.

Atroce, inimaginable, catastrophique… Derrière chaque mot employé, une vive émotion : un mélange de stupeur et de sidération, qui accable et qui révolte en même temps. C’est tout cela que ressentent celles et ceux qui ont répondu à l’appel de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) en se retrouvant place Jean-Béliveau.

Plusieurs participants portaient des vêtements orange en référence à la campagne Chaque enfant compte. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Parmi les participants, des hommes et des femmes directement concernés par les pensionnats. Pas nécessairement pour y avoir été, mais parce qu’un proche a connu cette réalité. C’est le cas de Karine Landry, de Bécancour.

J’ai mes grands-parents qui ont fréquenté les pensionnats, un oncle du côté de ma famille maternelle aussi. C’était pas évident. On en a entendu, on en a su. Et maintenant, tout est à la vue de tout le monde. On ne peut plus nier , affirme-t-elle.

Les semaines ont passé depuis la découverte des premiers ossements près de Kamloops, en Colombie-Britannique. Pourtant, Robert Laliberté, de Québec, reste ahuri.

Le pire pour moi, c’est d’enlever des enfants. Ça se fait pas et c’est ce qui est arrivé. C’est assez pour être un crime.

La poétesse innue Joséphine Bacon a participé à la commémoration pour les victimes des pensionnats pour Autochtones qui se déroulait à Québec. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Jean-Claude Mequish, le chef de la communauté d’Opticiwan, du côté de La Tuque, pousse le vocabulaire plus loin.

Pour moi, c’est un génocide.

Lui et d’autres membres de cette réserve atikamekw ont fait spécialement le déplacement pour être présents. Et leur message était clair : On ne vient pas manifester, mais marcher pacifiquement pour montrer qu’on est encore vivant malgré ce qu’il s’est passé. Il faut que ce soit un réveil. Le temps des excuses, c’est fini. Maintenant, il faut faire des choses concrètes. Faut pas passer à côté.

Beaucoup de monde se sent concerné

Cette marche n’a pas seulement regroupé des personnes autochtones. Des citoyens se sont spontanément joints au mouvement parce qu’ils se sentent secoués par ces macabres découvertes qui se succèdent.

C’est le cas de Didier Kénol, un Québécois d’origine haïtienne qui était incapable de rester chez lui à ne rien faire.

L’an dernier, on a beaucoup vu la cause des Noirs. En tant qu'homme métis, je suis un mélange de cultures. Je pense que se montrer, se lever et faire entendre sa voix, ça fait une différence, plutôt que de fermer les yeux.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La place Jean-Béliveau, point de départ et de retour de la marche, a ensuite été le théâtre d’une vigile, marquée par des chants et une minute de silence.

Avec cette manifestation, Ghislain Picard, le chef de l’ APNQLAssemblée des Premières Nations du Québec-Labrador , voulait proposer un moment de solidarité, de réflexion et de prières . Il n’en garde pas moins le regard tourné vers l’avenir.

Ce qu’on vit depuis plusieurs semaines, c’était inévitable. Et il y aura d’autres découvertes , prédit-il.

Pour sa part, le maire de Québec, Régis Labeaume, suppose qu’ on en a pour deux ou trois ans pour tous les trouver, les déterrer, pratiquer des tests ADN, et tenter de les coupler avec leur parenté. Ça va entacher le pays pour longtemps.

Avec les informations de Pascal Poinlane et Colin Côté-Paulette