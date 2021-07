Reprise des voyages : les agences de la région connaissent un regain

L'an passé, si on exclut janvier et février, durant lesquels la COVID-19 n'était pas encore à la mode, on s'en est quand même bien sortis, car on offrait des voyages à l'intérieur du Québec. Toutefois, notre chiffre d'affaires était vraiment plus bas que ce qu'on avait connu par les années précédentes , raconte d'entrée de jeu la copropriétaire de l'agence Lennoxville Inc, Guylaine Jutras.

Le mois de juin est assez incroyable, c'est un renversement total. On a vendu du billet d'avion, du forfait, des croisières, tout ça majoritairement de la mi-décembre jusqu'en avril ou mai de l'année prochaine. Une citation de :Guylaine Jutras, copropriétaire de l'agence de voyages Lennoxville Inc

Ce succès soudain s'explique vraisemblablement par les assouplissements annoncés par le gouvernement fédéral au milieu du mois dernier.

À compter de mardi, les voyageurs entièrement vaccinés n’auront plus à effectuer la quarantaine obligatoire ni à passer un test de dépistage de la COVID-19 au huitième jour de leur arrivée. Jusqu’au 21 juillet, les voyages restent néanmoins toujours circonscrits aux déplacements essentiels.

Pour être considéré comme entièrement vacciné, un voyageur doit avoir reçu, au moins 14 jours avant son arrivée au Canada, toutes les doses de l’un des quatre vaccins autorisés au pays (Pfizer, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD, ou Janssen de Johnson & Johnson). Ces vaccins peuvent avoir été administrés dans n'importe quel pays.

Bonne nouvelle pour les immigrants

En plus de se réjouir d'avoir connu un tel mois après une période plus difficile, Mme Jutras admet que ces allègements des règles sanitaires pour les voyageurs représentent une excellente nouvelle pour les Estriens qui ont de la famille à l'extérieur du pays,

On a beaucoup de gens dans la région qui sont originaires de l'étranger et qui voulaient aller rencontrer leur famille. Parfois, ils n'avaient pas de vols directs, ce qui venait compliquer les choses , explique-t-elle.

La prudence reste de mise

Bien que plusieurs rêvent déjà de profiter d'un séjour à l'étranger, les Estriens sont nombreux à demeurer prudents quant aux réservations de voyages.

Il y a des clients qui veulent y aller, qui s'attendent à avoir le meilleur prix possible. Toutefois, présentement, il y a des vols qui ont été créés, mais il y en a d'autres qui ont été annulés, donc on est encore en période d'instabilité. J'observe chez mes clients une plus grande confiance, car c'est là qu'on a fait la majorité de nos ventes pour les produits Sud et même les croisières, mais les réservations sont beaucoup à partir de la mi-décembre , souligne la copropriétaire de l'agence de voyages Lennoxville Inc.

Flambée des prix attendue

Selon plusieurs experts, plus l'intérêt va grandir chez les voyageurs, plus les prix vont gonfler. C'est du moins ce que pense Stéphane Corbeil, membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des agences de voyages.