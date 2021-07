Des rassemblements en appui aux Autochtones à Charlottetown

En moins d’une demi-heure, des centaines de personnes se sont rassemblées à la mémoire des victimes des pensionnats pour Autochtones. Plusieurs d’entre elles se sont habillées en orange en signe de solidarité avec la communauté autochtone.

Le simple fait d'être ici et de porter de l’orange montre qu'ils ont compris , a déclaré Junior Gould, chef de la Première Nation d’Abegweit. Ils comprennent que la conversation doit avoir lieu, et j'espère qu'ils y retourneront et qu'ils briseront le silence , a-t-il ajouté.

Ce sont des choses comme celles-ci qui changent l'avenir. Une citation de :Junior Gould, chef de la Première Nation d’Abegweit

Plusieurs villes du pays ont souligné la fête du Canada différemment cette année à la suite de la découverte de centaines de tombes anonymes près d'anciens pensionnats en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, notamment.

Nous devons avoir la conviction que nos enfants peuvent faire mieux que nous , a affirmé le chef Gould. Je crois que l'information est la clé pour cela , a-t-il expliqué.

Dans la capitale de l'Île-du-Prince-Édouard, la journée a commencé au son des tambours et des chants des membres de la communauté.

La communauté présente ici représente le fait que nous ne sommes plus réduits au silence , a déclaré Junior Peter-Paul, un aîné mi'kmaw.

Un drapeau mi’kmaw permanent

Depuis un certain temps, deux drapeaux du Canada encadraient l'enseigne de la Ville de Charlottetown.

L'un d'entre eux a depuis été retiré et remplacé par le drapeau des Premières Nations mi'kmaq. Les deux drapeaux flottent maintenant l'un à côté de l'autre. Ils sont actuellement en berne.

Le maire de Charlottetown, Phillip Brown, a déclaré que le drapeau de la Première Nation flottera désormais en permanence à cet endroit. Les drapeaux provinciaux sont ici, le drapeau canadien et le drapeau des Premières Nations mi'kmaq font aussi partie de notre grande société , a-t-il expliqué.

La cérémonie se voulait un moyen de se souvenir, de réfléchir et de reconnaître le passé de la nation, selon M. Brown.

Et bien que ce soit un pas dans la bonne direction, il sait qu'il y a encore du travail à faire. Il y a eu des erreurs dans le passé. Nous devons changer , a-t-il reconnu.