Les propriétaires de l'Auberge Presbytère Mont Lac-Vert lancent Aventure Mont Lac-Vert

Le projet est né d'une conversation entre Robin Ratthé et son fils Antoine. On a discuté de ce qu'on pourrait faire pour offrir de l'hébergement complémentaire. Antoine est très au courant de ce qui se passe. À 24 ans, il est capable de dire ce qui attire les jeunes et les jeunes familles par rapport à l'hébergement , raconte le père de famille.

Le projet Aventure Mont Lac-Vert est né d'une discussion entre Antoine et Robin Ratthé. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La première phase d'Aventure Mont Lac-Vert comprend la construction de quatre unités d'hébergement de type prêt-à-camper. La construction représente un investissement de plus de 200 000 $.

Les bâtiments se trouvent en bordure de la forêt tout près de l'Auberge Presbytère Mont Lac-Vert. Pour le moment, deux des chalets peuvent déjà être loués alors que les deux autres seront complétés durant les prochaines semaines. Les bâtiments seront accessibles 12 mois par année.

Les auberges, ça touche un certain type de clientèle. Cependant, pour aller chercher de petites familles, des gens qui aiment la nature, bouger, prendre des marches en forêt¸ ça prend des choses comme ça. Ça permet de se sentir plus à l'écart dans le contexte de la pandémie aussi , explique Antoine Ratthé.

Les travaux ne sont pas encore totalement terminés. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La suite est quasiment illimitée pour Aventure Mont Lac-Vert. D'autres phases devraient s'ajouter aux chalets de type prêt-à-camper.

La famille Ratthé compte tirer profit de la forêt qui entoure l'Auberge Presbytère Mont Lac-Vert. Des sentiers de randonnée seront créés et des activités nautiques seront offertes. Une offre d'hébergement insolite en nature est aussi en développement.