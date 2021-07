Richard Branson prévoit d'aller dans l'espace avant Jeff Bezos

Si ce calendrier est respecté, il battrait ainsi de peu le fondateur d'Amazon Jeff Bezos, qui a lui annoncé qu'il irait dans l'espace le 20 juillet, à bord d'une fusée de sa propre société, Blue Origin.

La compétition fait rage entre les deux hommes, qui ont tous les deux créé des entreprises positionnées sur le secteur du tourisme spatial, avec des vols suborbitaux courts.

La météo et les vérifications techniques

La fenêtre pour le prochain vol test du (vaisseau) SpaceShipTwo Unity s'ouvre le 11 juillet, sous condition de la météo et de vérifications techniques , a précisé Virgin Galactic dans un communiqué.

Richard Branson va évaluer l'expérience d'astronaute privé et suivra les mêmes entraînement, préparation et vol que les futurs astronautes de Virgin Galactic. L'entreprise se servira de ses observations sur son entraînement et son expérience de vol pour améliorer le voyage pour tous les futurs clients astronautes , a-t-elle expliqué.

Retransmis en ligne

Le vol sera par ailleurs pour la première fois retransmis en direct en ligne par la société.

L'engin utilisé par Virgin Galactic n'est pas une fusée classique, mais un avion porteur qui décolle d'une piste puis largue en altitude le vaisseau accroché sous lui, qui allume ses moteurs jusqu'à atteindre l'espace, puis redescend ensuite en planant.

Deux pilotes seront à bord de l'avion porteur, et quatre personnes, dont Richard Branson, dans le vaisseau appelé VSS Unity.

Je crois vraiment que l'espace nous appartient à tous. Une citation de :Richard Branson

Après 16 ans de recherche, d'ingénierie et de tests, Virgin Galactic se tient à l'avant-garde d'une nouvelle industrie spatiale commerciale, qui doit ouvrir l'espace à l'humanité.

Après celui-ci, deux tests supplémentaires sont prévus avant le début des vols commerciaux réguliers, en 2022, a précisé Virgin Galactic.