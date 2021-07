Peu informés, les jeunes sont vulnérables aux abus en milieu de travail

Engagé par une petite entreprise montréalaise de peinture en bâtiments, dénichée sur Kijiji en mai 2019, il pensait avoir trouvé l'occupation parfaite pour les vacances scolaires, avec un salaire de 19 $ de l'heure .

Ses premiers doutes sont survenus lorsque l'un de ses collègues s'est blessé à la tête et qu'il n'y avait pas de trousse de premiers soins sur le chantier .

À un moment donné, je me suis brûlé la main et il n'y a eu aucun rapport envoyé à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , soit la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Victor ne recevait pas de compensation les jours fériés. Il se rappelle aussi s'être fait plusieurs fois demander de venir même s'il pleuvait , pour ensuite se faire renvoyer chez lui sans paye. Selon la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , une personne qui se présente au travail doit être payée au minimum pour l'équivalent de trois heures de son salaire habituel .

Les jeunes à risque d'abus

Des jeunes dont les patrons ne respectent pas les normes du travail, on en voit chaque semaine au Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais (CJEO), raconte la coordinatrice de projets et des communications, Véronique Bernier.

Véronique Bernier, coordonnatrice aux communications du Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais, lors du salon de l'emploi organisé le 3 mars 2020 Photo : Radio-Canada

Bien que des cas extrêmes comme celui de Victor soient chose rare et que la majorité, heureusement, c'est de bons employeurs , il y a encore un certain nombre d'employeurs qui ne vont pas respecter les fameuses conditions de travail minimales , affirme-t-elle.

Ce sont 7000 clients de 16 à 35 ans que le CJEOCarrefour jeunesse emploi de l'Outaouais rencontre chaque année. Ainsi s'accumulent des histoires de patrons qui ne rémunèrent pas les pauses , qui ne veulent pas payer les heures supplémentaires ou qui exigent qu'un employé au salaire minimum paye son uniforme .

C'est certain que ces mauvais employeurs-là, ils jouent sur le fait que la jeunesse ne connaît pas tout pour en passer une petite vite, explique Mme Bernier. Les jeunes, ils ne vont pas nécessairement déposer une plainte à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .

Se conformer aux normes

Il y a néanmoins plus de 6000 employés de 15 à 24 ans qui ont fait une telle demande en 2019.

Victor est l'un d'eux. Dans le doute, il a décidé de s'informer sur le site internet de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail . Après sa démission, en août 2019, il a revendiqué le statut de salarié et réclamé 500 $ pour ses jours fériés et ses déplacements impayés, ce que la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail lui a accordé.

Ça a été une démarche très difficile pour lui. J'avais un stress physique, parce que ce gars-là était vraiment intimidant, confie-t-il, j'étais rendu à shaker quand je lui parlais.

Les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs doivent créer un climat propice aux échanges quant aux risques et aux dangers présents dans les milieux de travail, rappelle le CNESST. Photo : Radio-Canada

Dans un courriel adressé à Victor, son ancien patron affirme avoir toujours été fiable et bien payer les gens qui ont travaillé avec lui. Il mentionne cependant qu'à cause de la demande de salarié de Victor , il a fait l'objet d'une enquête et reçu un avis de cotisation de 31 000 $ pour 2016 à 2019 .

À ce jour, Victor attend encore de recevoir son formulaire T4. Son ancien patron lui réclame 300 $ en échange, soit le montant qui aurait dû être enlevé de ses paies selon la loi, ce qui est normalement la responsabilité de l'employeur.

Manque d'information

La quantité de cas problématiques semble varier d'une région à l'autre. Au Carrefour jeunesse emploi de Montréal, ville où Victor travaillait, le conseiller en emploi Bourama Keita affirme que c'est rare qu'il y ait des abus , hormis quelques cas de harcèlement .

Il remarque cependant que la très grande majorité des jeunes ne connaissent pas leurs droits.

Souvent, [les jeunes] ne savent même pas c'est quoi le salaire minimum. Une citation de :Bourama Keita, conseiller en emploi au Carrefour jeunesse emploi de Montréal

Selon un sondage de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de 2019, ce ne sont que 58 % des Québécois qui possèdent un degré de connaissance et de compréhension suffisant de leurs droits et responsabilités au travail. Chez les jeunes, ce chiffre est inconnu.

Malgré tout, la pénurie de main-d'œuvre risque de faire pencher la balance du pouvoir dans le camp des employés.