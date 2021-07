La plus grande tyrolienne des Cantons-de-l'Est sera au mont Sutton

D'une longueur totale de 1400 mètres, cette descente en tyrolienne est formée de deux parcours, le premier sur une distance d'un kilomètre et le deuxième de 400 mètres. La tyrolienne passe en partie au-dessus des pistes de ski du mont Sutton et croise un chemin tracé sur la montagne.

L’individu n’a rien à faire pendant la descente, il n'a qu'à se détendre et à profiter de la vue qui est magnifique. Je pense que le plus gros de l’adrénaline, c’est quand on part et qu'on se dit: "je vais vraiment faire ça", puis on voit qu’à un kilomètre, c’est loin en bas , explique Nadya Baron, directrice marketing au mont Sutton.

On voit l'endroit où on va arriver d’en haut, et c’est très petit, parce que c’est loin! Une citation de :Nadya Baron, directrice marketing du mont Sutton

Il ne s'agit d'ailleurs pas de la seule activité qui attendra les amateurs de plein air et de sensations fortes.

Avant de se rendre la tyrolienne, les gens auront droit à une première très belle expérience, qui est la balade en télésiège jusqu’au sommet du télésiège 2, lequel se situe à 680 mètres d’altitude. [...] Les gens sont accueillis au chalet principal, ils prennent ensuite la balade et sont finalement accueillis de nouveau par les guides de tyrolienne au sommet , ajoute Mme Baron.

À écouter : l'entrevue de Nadya Baron à Vivement le retour

Après la tyrolienne, les gens pourront se balader dans les sentiers de la montagne, s'ils le souhaitent.

La sécurité au coeur des priorités

Sur le site Web, beaucoup d’explications sur l’activité et des conseils sont donnés aux usagers, notamment quant aux vêtements à porter et aux consignes de sécurité à respecter. À leur arrivée, les participants reçoivent tout l'équipement requis ainsi que les directives des guides sur la manière de descendre le plus sécuritairement possible.

Le mont Sutton assure d'ailleurs que tout a été mis en oeuvre pour qu'une personne ne puisse pas se blesser durant sa descente. Le parcours a dû passer de nombreux tests avant de pouvoir accueillir des visiteurs.

Le chariot, qui est le système installé sur le câble, est choisi en fonction du poids de la personne. C’est le chariot lui-même qui amorce le freinage à l’arrivée en bas de la montagne , spécifie la directrice marketing de l'endroit.

Pour des raisons de sécurité, l'âge limite pour prendre part à l'activité a été fixé à 10 ans. Un poids minimum de 75 livres et une grandeur d'au moins 1,2 mètre sont également requis.

Un imposant chantier

Construire une tyrolienne de cette envergure ne s'est d'ailleurs pas fait du jour au lendemain. L'équipe qui a travaillé sur le projet a dû faire face à de nombreux défis.

On a commencé à l’automne 2020 et le travail s’est poursuivi ensuite, même avant la fonte des neiges. On parle de huit mois au total pour installer les infrastructures, donc les tours, les câbles. Il y a eu des levées de matériel qui se sont faites avec les hélicoptères, c’est un gros chantier , a fait savoir Nadya Baron.

Sur un kilomètre, à travers la nature, on voulait faire bien attention de préserver le plus possible l’environnement. Ils ont eu à faire preuve de génie et à travailler en équipe. Une citation de :Nadya Baron, directrice marketing du mont Sutton

Le mont Sutton rappelle à tous les intéressés qu'il est important de réserver avant de se présenter sur place. L'administration recommande aux visiteurs d'arriver une heure avant leur rendez-vous pour la tyrolienne. Il faut également prévoir 1 h 45 pour réaliser la montée ainsi que la descente. Le temps peut toutefois varier d'une personne à l'autre ou en raison des conditions météorologiques.