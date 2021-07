Une basilique et une statue maculées de peinture rouge à Saint-Jean à Terre-Neuve

De la peinture rouge a été jetée sur les marches et la porte de la basilique catholique St. John the Baptist de Saint-Jean à Terre-Neuve durant la nuit de mercredi à jeudi.

Des travaux de nettoyage ont été entrepris jeudi matin.

De la peinture rouge a été lancée sur la porte de la basilique catholique St. John the Baptist à Saint-Jean à T.-N.-L. Photo : Radio-Canada / Mark Cumby/CBC

Une statue de la Force constabulaire royale (RNC) a aussi été éclaboussée de peinture rouge dans la capitale.

Une statue représentant un policier de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve (Royal Newfoundland Constabulary, RNC) à Saint-Jean, a été éclaboussée de peinture rouge. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ces gestes font suite à la découverte de plus de 1000 tombes anonymes près des lieux d'anciens pensionnats pour Autochtones du Canada. Au moins une demi-douzaine d'églises catholiques ont aussi été incendiées depuis les macabres découvertes.

Des pensionnats gérés par une organisation sans but lucratif

L'Église catholique a été montrée du doigt pour son rôle dans la gestion des pensionnats pour Autochtones. Cependant, à Terre-Neuve-et-Labrador, ces établissements étaient plutôt sous la responsabilité de l'organisation Grenfell Association, une organisation sans but lucratif fondée par le missionnaire britannique Wilfred Grenfell pour offrir des services aux communautés côtières et de pêche, parmi lesquels des soins de santé et d'éducation.

La basilique a été érigée en 1855. Elle a été désignée lieu historique national du Canada en 1983.

Avec des informations de CBC