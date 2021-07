Bilinguisme sur le site d’appels d’offres fédéral : le gouvernement Trudeau tarde à agir

Traductions incompréhensibles, documents non disponibles en français… Le site d’appels d’offres fédéral est, depuis plusieurs années, dans la mire du commissaire aux langues officielles du Canada, qui estime que le gouvernement Trudeau tarde à agir.

Trois ans se sont écoulés depuis que le commissaire Raymond Théberge a émis des recommandations à plusieurs institutions fédérales fautives pour régler les problèmes récurrents lorsqu’elles déposent un appel d’offres sur le site Achatsetventes.gc.ca.

Nous, on fait notre travail, on fait nos enquêtes, on émet nos recommandations, on fait nos suivis. Mais en fin de compte, il faut que ceux qui sont responsables prennent leurs responsabilités , se désole M. Théberge en entrevue.

Dans cinq rapports de suivi dont Radio-Canada a obtenu copie, M. Théberge constate que du côté de Pêches et Océans, Ressources naturelles, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Conseil national de recherches ou encore Agriculture et agroalimentaire, ses recommandations n’ont que peu ou pas été mises en œuvre.

En cause, une directive du Secrétariat du Conseil du trésor, derrière laquelle les institutions fédérales s’abritent pour justifier de ne pas publier les documents non normalisés, tels que des documents techniques ou des dessins, en français et en anglais.

La directive [...] n’est pas suffisamment claire. [...] Nous, lors de notre enquête en 2018, on avait conclu que les documents non normalisés [...] sont assujettis à la Loi sur les langues officielles. Donc, on a demandé au Secrétariat du Conseil du trésor de changer la directive , explique M. Théberge.

Le commissaire avait donné 18 mois au gouvernement pour agir, afin de régler un problème qu’il juge systémique et qui fait l’objet de nombreuses plaintes depuis plusieurs années. Depuis septembre 2020, au-delà d’une cinquantaine de plaintes ont été formulées au Commissariat, soutient-il.

Un problème récurrent , dit une plaignante

Ancienne adjointe parlementaire de l'ex-député néo-démocrate, Yvon Godin, Chantal Carey fait partie des plaignants.

Depuis 2016, elle consulte régulièrement les appels d’offres du gouvernement du Canada dans le cadre de ses recherches sur les langues officielles.

J'ai constaté [...] que les droits des francophones étaient violés régulièrement par les institutions fédérales et qu'il fallait quelqu'un pour dénoncer la situation pour que les choses changent , explique-t-elle dans un échange de courriels. Juste pour la journée du 7 juin, il y avait quatre appels d'offres sans pièces jointes en français. Il arrive souvent que les documents soient faussement catégorisés comme "bilingues", alors qu'ils ne sont qu'en anglais dans les faits.

L’absence de documents non normalisés en français et en anglais n’est pas le seul problème. Mme Carey continue aussi d’observer régulièrement des traductions alambiquées, comme en témoigne un gazouillis daté du 30 juin.

Besion d'un réviseur français, svp. pic.twitter.com/iK7YYgdjRb — Chantal Carey 🏳️‍🌈 (@ChantalCarey) June 30, 2021

Mme Carey se désole de voir la lenteur des suivis effectués par le Commissariat, mais aussi du fait que, lorsque le commissaire constate qu'une institution fédérale n'a pas mis en place ses recommandations dans son rapport de suivi, le dossier "meurt" et le plaignant se retrouve à la case départ .

Quelqu'un doit talonner les institutions fédérales fautives jusqu'à ce qu'elles se conforment à la Loi sur les langues officielles. Une citation de :Chantal Carey, plaignante auprès du Commissariat aux langues officielles

Le commissaire Théberge reconnaît que, très souvent, il y a une certaine lenteur dans le système et que les suivis aux recommandations ne sont pas faits selon les échéanciers proposés .

Peu importe le nombre d’enquêtes qu’on fait, trop souvent on ne change pas les comportements des institutions fédérales. [...] Il nous faut d’autres outils et d’autres moyens , estime-t-il, espérant toujours une Loi sur les langues officielles modernisée pour faire changer les choses.

Une toute nouvelle directive lancée

Responsable du site d’appels d’offres du gouvernement fédéral, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) assure, dans une réponse envoyée par courriel, prendre très au sérieux la situation des langues officielles et continuer de travailler pour améliorer la qualité du français sur le site .

SPACServices publics et Approvisionnement Canada dit avoir mis en œuvre un plan d'action qui comporte plusieurs mesures pour répondre aux recommandations du Commissaire.

Le ministère ajoute avoir émis des avis relatifs aux obligations linguistiques sur le site, des communications aux organisations fédérales pour leur rappeler les obligations et des rappels que le Bureau de la traduction est disponible pour traduire les documents. SPACServices publics et Approvisionnement Canada rappelle que chaque ministère acheteur a la responsabilité de faire traduire ces documents .

Une modification apportée au Guide des approvisionnements a également été rédigée, mais celle-ci, dit-on, a été retardée en raison de la réponse à la pandémie de COVID-19 . Elle devrait être achevée et mise en œuvre cet automne, assure SPACServices publics et Approvisionnement Canada .

Le commissaire Théberge attend surtout que le Secrétariat du Conseil du trésor agisse. À un certain moment, il revient au Secrétariat du Conseil du trésor de jouer son rôle de leadership et d’apporter les modifications nécessaires pour s’assurer que les institutions fédérales respectent la loi , souligne-t-il.

Joint par Radio-Canada, le Secrétariat du Conseil du trésor assure prendre lui aussi la situation au sérieux. Dans une réponse écrite datée du 28 juin, il indique qu’une nouvelle directive sera lancée très prochainement.

La nouvelle Directive sur la gestion de l’approvisionnement a été approuvée en mai et elle sera lancée publiquement en juillet , explique-t-on. Cette directive indique explicitement que les institutions fédérales doivent respecter les exigences de la Loi sur les langues officielles et les politiques et directives connexes tout au long du processus de passation de marchés.

La Directive sur la gestion de l’approvisionnement a finalement été ajoutée sur le site du gouvernement du Canada le 30 juin, a pu constater Radio-Canada. Les ministères auront un an pour faire la transition , précise le Secrétariat du Conseil du trésor.