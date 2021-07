Difficile de dénicher un logement dans la région

Ce fut le cas pour Océane Brassard-Gagnon, une étudiante qui a été incapable de trouver un loyer abordable malgré trois mois de recherches. Elle espérait s’installer près du Cégep de Jonquière en vue d’entreprendre des études en soins infirmiers, mais elle a dû mettre son projet de déménagement sur la glace.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le taux d'inoccupation est historiquement bas. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Pour une étudiante de 17 ans, payer entre 700 et 900 dollars pour un trois-quatre et demi qui n'est ni chauffé ni éclairé, ça commence à faire pas mal cher s’insurge sa mère Jessica Gagnon.

Ça fait longtemps que j'y pense, au moins deux ou trois ans. J'attends, j'attends, parce que je veux ramasser de l'argent un peu , a renchéri sa fille.

La crise du logement est bien réelle dans la région. Selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), c’est à Alma qu’on retrouve le plus bas taux d'inoccupation. Il se situe à 0,9 %, soit bien en deçà du seuil d’équilibre fixé à 3 %. À Saguenay, le taux est de 2,8 %.

Pas un problème, selon la ministre

Pour la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, plusieurs facteurs expliquent le phénomène.

Les gens voulaient avoir un appartement plus grand ou un espace de travail, il y a aussi les gens qui quittent vers le sud, et là n'ont pas quitté. Il y a nos jeunes qui étudient à Montréal qui reviennent en région. Donc, c'est pour ça que les taux d'inoccupation sont comme dispersés à la grandeur du Québec , soutient la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La députée de Chicoutimi refuse toutefois de parler de problématique.

Les offices d'habitation ont déjà signé des baux depuis deux mois avec des propriétaires pour loger des locataires qui en avaient besoin. On a aussi assoupli tous les critères pour habiter une HLM. Puis, on a libéré à ce moment-ci 725 HLM au Québec. Mais toutes mes équipes me disent que ça se passe très bien et que personne ne va dormir à la rue ce soir (jeudi) , a-t-elle assuré.

Cette position est loin d’être partagée par le députée péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, qui reçoit plusieurs demandes à son bureau. Son parti réclame la construction de 5000 nouveaux logements par an pour les quatre prochaines années.

Ils disent qu'ils ne sont pas capables de se trouver un logement, je suis sur une liste d'attente au HLM depuis X années. Moi, je le sens comme député, il y a des demandes. Nous, on réfère à l' OMHOffice municipal d'habitation , aux conseillers municipaux, c'est pour ça que c'est important de partir avec cette demande-là au gouvernement et à la ministre Laforest, et de dire " youhou! tu peux avoir des amis courtiers, mais la crise du logement, elle, est réelle" , réplique-t-il.

Le Parti québécois souhaite aussi la création d'un registre des loyers qui permettrait de savoir si les propriétaires ont effectué des hausses démesurées à la suite du départ d'un locataire.

D’après un reportage de Laurie Gobeil