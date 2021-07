Une commémoration émotive, pacifique et sans heurts à Ottawa

Plus de 2000 personnes ont participé à la marche et à la commémoration, à Ottawa, en hommage aux enfants qui ont péri dans les pensionnats autochtones. Danses, chants, témoignages et musique se sont succédé dans un rassemblement pacifique à la mémoire des jeunes victimes.

Vers 17 h, les participants ont commencé à se disperser, alors que des survivants et leurs familles partageaient toujours leurs témoignages. La cérémonie s'est terminée peu après 18 h.

L'événement, qui a débuté par une marche depuis Gatineau jusqu'à la colline du Parlement et qui s'est étalé sur tout l'après-midi, s'est bien déroulé. Les esprits se sont échauffés lors de quelques conversations qui ont été rapportées sur les réseaux sociaux, mais somme toute, aucun incident n'est venu perturber le calme et le pacifisme ambiant.

Des centaines de personnes arborant le chandail orange, la regalia ou la jupe à rubans ont déambulé sur la rue Wellington, à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Des gens vêtus de casquettes du Parti populaire du Canada, de chandails no more lockdown ou encore hugs over masks ont tenté d’y entrer pour, disent-ils, se réunir parce que c’est leur droit d’y aller même s’ils ne portent pas de chandail orange . Ils assistaient, plus tôt ce jeudi, à un rassemblement organisé non loin du parlement par le chef du parti, Maxime Bernier.

Des policiers ont tout de même établi un périmètre de sécurité aux grilles qui entourent le parlement, afin de contrôler les entrées sur la colline.

Parmi les moments marquants de la journée, on retrouve les témoignages de plusieurs jeunes Autochtones qui sont venus partager les histoires de leurs proches, des survivants des pensionnats.

Celine Nottaway a pris la parole pour raconter ses cinq années au pensionnat d'Amos, ces années dont elle garde des cicatrices dans le dos.

De la violence, j’en ai vu dans les écoles résidentielles, c’était juste ça du matin au soir , a-t-elle expliqué. Comment on peut oublier?

Malgré les sévices, ce n'est pas la colère qui a teinté son discours, mais plutôt la fierté de voir tous ces gens réunis sur la colline du Parlement pour partager le deuil des Premières Nations.

Je vais toujours porter mes plumes, ça me donne la force. Une citation de :Celine Nottaway, survivante du pensionnat d'Amos

Quand ils ont retrouvé les 215 [corps], je suis retombée dans le noir, je ne pouvais pas m’en sortir , a-t-elle expliqué, en référence à la découverte de restes d’enfants autochtones sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, mais grâce au soutien de tous, j’ai réussi à retrouver la lumière .

Mme Nottaway a terminé son allocution en remerciant une fois de plus toutes les personnes qui se sont déplacées pour la cérémonie.

Ryder Côte-Nottoway s'est également dit heureux de constater tout le soutien de la communauté, mais aussi des allochtones. Nos cœurs sont lourds, mais on ressent beaucoup d’amour ici, aujourd’hui , a exprimé M. Côte-Nottoway. On voulait tous marcher ensemble, parce qu’en définitive, on est tous des êtres humains et on habite sur la Terre.

Il a cependant ajouté que les Canadiens ont des devoirs à faire quant à la réelle histoire de leur pays, surtout en ce qui concerne les pensionnats.

Il y avait des enfants aussi jeunes que trois ans qui ont été enlevés à leurs parents, qui ont été abusés sexuellement, physiquement, verbalement, mentalement, spirituellement , a-t-il énuméré lentement. Ce n’était pas des écoles, c’était des camps de concentration.

Un pas vers la réconciliation

Le grand chef de la nation Algonquine Anichinabé, John Boudrias, a également pris la parole et a remercié les allochtones qui ont annulé leurs célébrations pour la fête du Canada. Il s'agit, selon lui, d'un pas vers la réconciliation .

M. Boudrias a aussi appelé le premier ministre, Justin Trudeau, à poser des actions concrètes pour la réconciliation. Il a aussi fait valoir que les Premières Nations ne sont pas en guerre contre la religion, mais qu'elles veulent simplement que les personnes responsables prennent le blâme.

Le chef de la communauté anichinabée de Kitigan Zibi, Dylan Whiteduck, ouvrait la marche, jeudi. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Aujourd'hui, comme Canadiens, comme membres des Premières Nations, comme Autochtones, nous nous souvenons des 215 [corps] de Kamloops et de tous ceux qui se sont ajoutés à la liste , a-t-il déclaré lors de son discours.

Pour lui, la Journée nationale des peuples autochtones, ce n'est pas que le 21 juin, c'est le 1er juillet, c'est tous les jours.

Je travaillerai jusqu'à ma mort pour ça. Une citation de :John Boudrias, grand chef de la nation Algonquine Anichinabé

Le chef de la communauté anichinabée de Kitigan Zibi, Dylan Whiteduck, a à son tour remercié les communautés qui soutiennent les Premières Nations.

Beaucoup de gens à travers le monde commencent à nous connaître , a-t-il fait valoir. Nous devons être forts et résilients, comme nous le sommes déjà.

À travers le pays, d'autres événements similaires ont été tenus.

Avec les informations de Charles Lalande et Mama Afou