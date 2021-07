Le premier gagnant de la loterie vaccins de l’Alberta annoncé

Tracey McIvor de Langdon, un hameau à 30 kilomètres à l’est de Calgary, est l’heureux gagnant. Le gouvernement en a fait l’annonce jeudi.

Enseignant et directeur d'école, Tracey McIvor avait prévu prendre sa retraite il y a un an, mais a repoussé le moment afin de coordonner le personnel enseignant du Conseil scolaire public de Calgary pendant la pandémie. Le jour de l'annonce de son prix coïncide avec le premier jour officiel de sa retraite.

Ce premier tirage a été fait parmi les Albertains de 18 ans et plus qui ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 et qui se sont inscrits sur le site de la loterie provinciale. Plus de 1,7 million de personnes ont participé à ce premier tirage, selon le gouvernement.

Les deux prochains tirages seront eux ouverts à ceux qui sont complètement vaccinés avec deux doses. En plus d’un lot d’un million de dollars, ces tirages offriront également d’autres prix tels que des voyages ainsi que des billets pour des matchs de hockey et de football.

Au 29 juin, 42,4% des Albertains admissibles ont reçu leurs deux doses de vaccin.

Quant à l'heureux gagnant, il affirme que bien que recevoir un million de dollars ne soit pas une mauvaise chose, il ne s'est pas fait vacciner pour avoir la chance de gagner ce prix.

« C'était simplement la bonne chose à faire. La science suggère que c'est le moyen de sortir de la pandémie », a-t-il mentionné en encourageant tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire.

Tracey McIvor consultera son conseiller financier sur la meilleure façon d'utiliser son prix, mais tient à en reverser une partie à la communauté. Il rêve aussi de se rendre à Boston pour assister à une partie de baseball au domicile des Red Sox.

Avec des informations d'Elissa Carpenter