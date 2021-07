L'hommage de milliers de Manitobains le 1er juillet aux victimes de pensionnats

Cette année au lieu de porter des tenues rouge et blanc, les participants étaient plutôt en orange pour s’associer à la mémoire des victimes du système des pensionnats.

Un rassemblement intitulé Pas de fierté dans le génocide a débuté à midi au Musée canadien des droits de la personne afin de demander, entre autres, au gouvernement fédéral d'agir.

C'est une journée de réflexion, et à bien des égards une journée de protestation. Le Canada ne peut pas être en paix avec lui-même, à moins de parvenir à la paix et à l'harmonie avec les gouvernements autochtones, comme cela était prévu lors de la signature des traités , a soutenu le chef de la Première Nation de Long Plain et porte-parole des Premières Nations du traité no 1 , Dennis Meeches.

Nous exigeons que le Canada reconnaisse les pensionnats pour Autochtones, les externats et la rafle des années 60 comme une pratique génocidaire.

Ray Mason, un survivant des pensionnats, a déclaré que le Canada doit se réveiller, car le monde nous regarde .

J'aurais pu être l'un de ces enfants dans ces tombes non marquées. Découvrir ce qui est arrivé à mes frères et sœurs, ça me fait vraiment mal et ça me fait vraiment réfléchir à deux fois , a-t-il dit.

Je ne vais pas faire la fête. Je vais célébrer le fait que nous avons survécu à 150 ans de colonialisme.

Un autre groupe rassemblé à l’intersection de l’avenue Portage et de la rue Main à Winnipeg a participé plus tard à une marche intitulée Chaque enfant compte en direction de l'assemblée législative du Manitoba.

Lorsqu'ils ont découvert les enfants, j'ai eu l'impression d'être de nouveau au pensionnat , a indiqué Sue Caribou, une survivante en lien avec la découverte des restes des 215 enfants sur le site de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops en Colombie-Britannique.

Mme Caribou dit que le fait d'être parmi d'autres survivants lui donne un sentiment de chance.

J'ai beaucoup de cicatrices sur tout le corps, mais je suis reconnaissante d'être en vie. J'ai réussi à m'en sortir.

Mobilisation ailleurs au Manitoba

À l'extérieur de Winnipeg, d'autres communautés ont organisé des cérémonies et des marches similaires.

Dans l'ouest du Manitoba, un groupe de personnes ont décidé de marcher sur 23 kilomètres entre l'ancien pensionnat de Birtle et la Première Nation sioux de Birdtail, à environ 300 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg.

Dans le nord du Manitoba, la nation crie de Tataskweyak a prévu une journée entière de prières et de cérémonies en l'honneur des survivants de ses pensionnats, ainsi qu'une marche.

Les communautés manitobaines de Churchill et de la Première Nation Shamattawa ont annulé leurs activités de la fête du Canada.

La Ville de Thompson a inclus dans sa programmation des hommages aux enfants disparus dans les pensionnats, et la communauté de Shamattawa a retiré le drapeau canadien.

Avec les informations de Rachel Bergen