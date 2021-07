Des rassemblements en mémoire des enfants autochtones disparus

Des événements se sont tenus à Mashteuiatsh et à Saguenay, jeudi, en mémoire des enfants autochtones disparus, des survivants des pensionnats et de leurs descendants. La municipalité de Saint-Ambroise a d’ailleurs mis en berne l’unifolié en signe de respect et de solidarité.

Un peu partout au Canada, des gens portaient des vêtements de couleur orange pour rendre hommage aux enfants victimes des anciens pensionnats.

Une marche s’est tenue en fin d’après-midi dans la communauté autochtone jeannoise. Le rassemblement a été organisé par le Comité de femmes de Mashteuiatsh. Environ 150 personnes ont marché pour dénoncer le traitement subi par les jeunes autochtones dans les pensionnats.

On est agréablement surprises de la quantité de personnes qui sont venues se recueillir aujourd’hui. C’est un beau mouvement pour la communauté. On est vraiment contentes que les gens aient embarqué dans le mouvement et soient, avec nous, unis pour la cause , mentionnait l’une des organisatrices de l’événement.

Le convoi s’est arrêté devant l’ancien pensionnat de Pointe-Bleue où plusieurs anciens pensionnaires se sont recueillis.

Des atrocités, oui, j’en ai vécu. On n’avait même pas le droit de parler notre langue atikamekw, sauf en cachette. Si on parlait notre langue, on se faisait disputer avec des paroles et des gestes , confiait une participante.

Même moi, j’y suis allée. C’est la troisième fois que j’y allais, ça surgit encore. Il faudrait faire plus de cérémonies comme on vient de faire , ajoutait une autre participante.

Une centaine de personnes ont marché à Mashteuiatsh. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

La marche s’est terminée devant l’église de la communauté. Une spécialiste du deuil était présente pour aider ceux qui en avaient besoin.

Il y a une grande souffrance. La parole a été brimée pendant tellement d'années, tellement longtemps. C’est vraiment de retravailler la confiance. Il y a un désir de prendre soin de soi. Il y a une belle ouverture. Le lien est présent , témoignait-elle.

Rassemblement à Saguenay

À Saguenay, une centaine de personnes, vêtues en orange pour la plupart, se sont réunies à Place du citoyen en solidarité aux peuples autochtones. Ce rassemblement a été organisé sur les réseaux sociaux par Renaud Duval et Marcellin Gbazai. Ils sentaient que la population voulait se recueillir à la suite des macabres découvertes près d’anciens pensionnats.

Un rassemblement pacifique s'est tenu, jeudi, à la Place du Citoyen. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Une minute de silence a été observée en mémoire des disparus et de leurs descendants. Plusieurs citoyens ont pris la parole, dont une femme autochtone, qui a reçu une gerbe de fleurs de la part d’une autre femme à la suite de son témoignage. Des bougies ont également été allumées.

Je suis vraiment content de la réponse des gens. Les gens démontrent qu’ils ne sont pas indifférents à ce qui se passe. On le voit par leur prise de paroles, je le vois dans les réactions, dans leurs yeux. Ça donne beaucoup d'espoir et ça me fait dire qu’on est moins indifférent qu’on peut en avoir l’air , a réagi le coorganisateur du rassemblement, Renaud Duval, dénonçant au passage l’inaction du premier ministre Justin Trudeau dans ce dossier.

Une femme a remis des fleurs à une femme autochtone après qu’elle ait pris la parole. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Quelques conseillers municipaux ont pris part à l’événement ainsi que le député conservateur Richard Martel.

Les festivités doivent être faites de façon à réfléchir à ce qui est arrivé et aussi (comme quoi) on doit s’améliorer en tant que pays. La réconciliation avec les peuples autochtones, il faut que ça fasse partie de notre avenir au Canada. Il faut que ce soit meilleur. Ça a été un échec dans le passé. On est capable de célébrer la fête du Canada sobrement, c’est bien important, avec une réflexion qui s’impose , disait-il plus tôt en journée.

Avec Marie-Michèle Bourassa et Roby St-Gelais