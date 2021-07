Un Saguenéen reçoit un prix Leviers

Le jeune Saguenéen Nate L'Heureux est lauréat régional d'un prix Leviers. La reconnaissance habituellement remise à l’Assemblée nationale honore l’implication et la détermination d’une vingtaine de jeunes à travers la province.

Chaque candidature est soumise par un organisme communautaire autonome jeunesse qui a été témoin de l’implication et de la transformation des lauréats.

Nate L'Heureux s’implique, depuis quelques années, à la Corporation les adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi.

Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'essaie de m'impliquer le plus possible dans les organismes de jeunesse que je connais. Et c'est aussi dans le cheminement personnel , résume-t-il.

Il fait également partie du conseil des jeunes qui organise différentes activités. Pour lui, le bénévolat est gratifiant.

Je suis vraiment content de pouvoir aider à améliorer les services qu'on a dans la jeunesse. Je trouve ça vraiment important, les rares organismes et ressources qu'on a pour les jeunes. C'est important de donner la voix d'un jeune qui s'y connaît, évidemment, pour aider à améliorer la chose , mentionne-t-il.

Démarche de transition

Les prix Leviers soulignent également le cheminement de vie des jeunes lauréats. La dernière année en aura été une de changement pour Nate L’Heureux, qui a amorcé sa transition. J'ai déjà fait ma transition sociale. Je commence mes démarches pour être considéré légalement comme un gars , explique celui qui a été assigné comme fille à la naissance.

Il est important, pour lui, d’être en mesure de vivre une vie tout en étant soi-même. L’adolescent s'estime chanceux rappelant que ce ne sont pas tous les jeunes qui ont la même chance.

C'est certain qu’il y a quelques défis, quelques obstacles. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance de le vivre aussi facilement. Mais peu importe le niveau d'acceptation qu'on va avoir dans nos vies, ça va toujours être très difficile. C'est le défi d'une vie, mais ça en vaut la peine , souligne-t-il.

Nate L’Heureux espère que son histoire encouragera d’autres jeunes à s’écouter et à faire le nécessaire pour être eux-mêmes.

L'AVQC Travail de milieu intervient avec les adolescents de 11 à 17 ans. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

La coordonnatrice de La Corporation les adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi, Édith Cottenoir, avoue que l'idée de nommer Nate L’Heureux s’imposait.

On trouvait que c'était important de souligner tous ses efforts, que ce soit personnel ou de bénévolat. Il se démarque par son respect des autres, son ouverture, sa tolérance envers les autres jeunes aussi. C'est vraiment un jeune qui est capable de bien cerner ce que le jeune a besoin d'entendre, mais aussi totalement dans la vérité. Il est très rassurant , explique-t-elle.

Mme Cottenoir ajoute que l’adolescent est toujours prêt à aider. La transition qu’il a amorcée au cours des derniers mois est même à l’origine de son épanouissement.

On l'a vu vraiment commencer à s'illuminer à travers sa quête ou sa démarche , conclut-elle.

D'après les informations de Johanie Bilodeau