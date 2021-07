Une édition 2021 réinventée pour le Festival des bières du monde

Si l’événement principal n’a pas eu lieu en 2020, les promoteurs avaient tout de même présenté une formule adaptée aux mesures sanitaires du moment. Les organisateurs ont aussi dû déployer leur programmation, cette année, selon les règles en vigueur. Elle se rapprochera tout de même des éditions antérieures. Le slogan du rendez-vous qui s’intitule On RE brasse la région s’inscrit dans cette optique.

Lors de la préparation du festival, nous nous sommes rendu compte que la version 2021 que nous allions présenter aux festivaliers était une formule hybride entre le festival que l'on connaît et la micro-version que nous avons réalisée en août 2020. Nous avons donc décidé que l'on rebrassait la région cette année, mais à plus grande échelle , a mentionné Mme Boivin par voie de communiqué.

Sept plages horaires pouvant accueillir jusqu’à un maximum de 500 personnes seront offertes pour la durée du festival. Des spectacles seront présentés sur la scène de la zone portuaire pour chacune de ces périodes. Au total, 3500 billets seront mis en vente en ligne. Les festivaliers devront respecter la distanciation physique de 1,5 mètre s’ils ne proviennent pas de la même bulle familiale, tel que le prévoient les mesures en zone verte.

Le volet brassicole comptera une vingtaine d’exposants. Des distilleries et des camions de cuisine de rue s'ajouteront à l’événement.

Malgré le feu vert accordé par Québec pour la tenue de festivals, plusieurs organisations du Lac-Saint-Jean ont lancé la serviette pour cette année, jugeant les règles sanitaires trop sévères. Le Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini, qui devait avoir lieu les 27 et 28 août prochains, a été le dernier à renoncer, plus tôt cette semaine. Le Festival des bières d'Alma, le Festival de la gourgane d'Albanel et le Festival du cowboy de Chambord ont également pris cette décision au cours des dernières semaines.