Fredericton réfléchit pendant une marche de guérison

Des participants à la marche de guérison à Fredericton, organisée dans le cadre du « Jour de la résilience » souligné par des communautés autochtones, le 1er juillet. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La capitale du Nouveau-Brunswick a choisi de prendre cette journée pour faire place à la réflexion.

Les résidents étaient notamment invités à prendre part à une marche de guérison, en milieu de journée. Plusieurs centaines de participants vêtus d'orange se sont rassemblés au centre-ville, en fin de matinée. Il s'agissait d'un des plus grands groupes à se rassembler pour une marche ces dernières années dans la capitale.

Vers midi, les marcheuses et marcheurs se sont rendus vers la résidence de la lieutenante-gouverneure, où des discours, des chants et des prières étaient au programme, en plus d'une cérémonie pendant laquelle des chaussures ont été disposées sur le sol, pour honorer la mémoire des enfants morts dans les pensionnats autochtones. De nombreux participants ont souligné qu'ils tenaient à être présents pour qu'on n'oublie pas ces enfants.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, et la ministre provinciale des Affaires autochtones, Arlene Dunn, ont participé à la marche. Avant de se joindre au cortège, M. Higgs a mis l'accent sur le besoin de réfléchir. Dans une déclaration rendue publique la veille, le premier ministre a indiqué que les gens ont de la difficulté à concilier fierté d'être Canadiens et l'histoire des pensionnats.

