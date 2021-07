Ishkōdé Records, une nouvelle maison de disques pour les voix autochtones

Ishkōdé Records est dirigée par les musiciennes ShoShona Kish et Amanda Rheaume, fondatrices de l'International Indigenous Music Summit.

Le nom de l'étiquette, Ishkōdé, signifie « feu » en anishinaabemowin. Le principe directeur de la maison de disque est songs for the eighth fire (chansons pour le huitième feu), une référence à la prophétie des sept feux du grand groupe culturel de la nation anichinabée, qui annonce une époque de paix éternelle lorsque les peuples autochtones et les communautés de colons construiront ensemble le huitième et dernier feu de la justice et de l'harmonie .

L'artiste autochtone ShoShona Kish Photo : Radio-Canada

La première chanson produite par Ishkōdé Records sera celle du duo Digging Roots, composé de Kish et Raven Kanatakta Polson-Lahache. Elle sortira le 5 août prochain.

Il y aura ensuite une nouveauté d’Amanda Rhéaume et les premiers morceaux du guitariste et saxophoniste torontois Aysanabee, le premier artiste de la maison de disques.