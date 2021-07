Grand rassemblement de chandails orange devant l'hôtel de ville de Toronto

Le rassemblement a été organisé par le centre culturel autochtone Toronto Fire, qui a donné rendez-vous aux marcheurs en matinée rue Dundas, avant de se diriger vers l’hôtel de ville de Toronto.

Une fois les centaines de manifestants arrivés à la place Nathan Phillips, devant l’hôtel de ville, de la musique autochtone et des danses traditionnelles ont été présentées au public.

Les chandails orange, devenus symboles du mouvement de reconnaissance des conséquences du système de pensionnats pour Autochtones, étaient à l’honneur pour l’occasion.

Les drapeaux étaient en berne, alors que le maire John Tory s’est adressé à la foule, déplorant le peu de place que les pensionnats pour Autochtones occupent dans l’enseignement de l’histoire au Canada.

Pendant mes quatre années à l’université, notamment à étudier l’histoire canadienne, je n’ai appris presque rien sur les Autochtones et sur l’histoire des pensionnats pour Autochtones , a-t-il expliqué.

Il a notamment raconté un voyage qu’il a effectué au sein d’une communauté éloignée du Nord de l’Ontario après avoir été élu maire.

J’ai discuté avec une survivante des pensionnats pour Autochtones, et j’ai appris des choses qui m’ont laissé bouche bée et que je n’aurais jamais pu apprendre autrement , indique-t-il.

Luanne Whitecrow, membre de la Première Nation du Traité numéro 3 dans le Nord-Ouest de l'Ontario, est venue marcher pour soutenir et honorer les familles qui ont perdu des membres aux mains du système de pensionnats autochtones.

Nous sommes venus ici pour soutenir ceux qui ont survécu, pour nous soutenir entre nous et aussi pour prier ceux qui sont décédés , explique-t-elle.

C’est ce qui se produit aujourd’hui, nous rendons hommage et nous avons créé l’espace nécessaire ici pour ce processus, nous sommes ici pour nous soutenir entre nous , ajoute-t-elle.

Johnny John-George, un survivant du système de pensionnats pour Autochtones, est lui aussi venu marcher jeudi pour que l’histoire canadienne soit enseignée plus honnêtement.

Je suis passé par leur système des pensionnats et, vous savez, je crois que c’est important qu’on parle du fait que le Canada n’a pas été créé de manière honnête, mais avec beaucoup de cupidité, de mensonges et de génocides.

Mais je crois que la vérité est en train de sortir maintenant, j’espère que les Canadiens vont en prendre conscience et vont commencer à nous soutenir au lieu de nous haïr , explique-t-il.

Tout le monde devrait porter de l'orange, ajoute-t-il. Je ne célèbre pas la fête du Canada et je suis content qu’on commence à parler de la vérité.

Parmi les marcheurs jeudi, plusieurs non-Autochtones sont aussi venus exprimer leur soutien au mouvement.

Parmi eux se trouvait Amanda Halfpenny, venue marcher en compagnie de son conjoint et de ses deux enfants.

C’est important en tant que parent de montrer aux enfants les injustices que les enfants et les familles des Premières Nations ont vécues dans les derniers siècles et vivent encore aujourd’hui , dit-elle.

Mon mari et moi avons grandi ici, fiers d’être Canadiens, mais on a grandi dans l’ignorance de la réalité de ce qui s’est passé au cours de notre histoire et on ne veut pas que nos enfants grandissent avec la même ignorance.

Une citation de :Amanda Halfpenny, participante à la marche