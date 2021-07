Une technologie montréalaise pour remplir des sièges vides au Centre Bell 

Spécialiste en expériences immersives, PixMob crée des chorégraphies lumineuses à l’aide d’objets connectés qui s’illuminent à distance.

En plus de créer l’illusion que l’aréna est plus rempli qu’il ne le paraît, PixMob accompagne la foule présente au match lors des moments forts, notamment quand une équipe compte un but.

Les installations sont en place au Centre Bell depuis le troisième match du Canadien contre les Golden Knights de Las Vegas, le 18 juin dernier.

Nous avons illuminé les plus grands événements sportifs du monde et certaines des tournées musicales les plus importantes de tous les temps, mais travailler avec le Canadien de notre propre ville lors des finales de la Coupe Stanley est particulièrement important pour nous , a fait savoir par voie de communiqué Jean-Olivier Dalphond, président de PixMob.

Les bracelets de PixMob avaient illuminé en février dernier le Raymond James Stadium de Tampa, où se tenait le Super Bowl. La capacité d’accueil du stade avait été réduite en raison de la COVID-19 et l’entreprise avait alors équipé de lumières DEL des mannequins en carton faisant office de spectateurs et spectatrices.

Le Centre Bell, qui a une capacité d’un peu plus de 21 000 places, ne peut accueillir pour le moment que 3500 personnes en raison des mesures sanitaires.