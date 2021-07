Des entreprises prudentes après la réouverture complète de l'Alberta

La province n’impose plus de limites sur les rassemblements sociaux à l'intérieur et à l'extérieur. Par ailleurs, les restrictions à propos de la capacité d’accueil des restaurants, magasins et lieux de culte sont levées.

Les mariages et autres célébrations sont de nouveau autorisés.

L'Alberta lève également son obligation de porter un masque. Seule exception, à Calgary, où la Ville a décidé de réexaminer son règlement sur le masque obligatoire.

Les clients des épiceries et des restaurants sont libres de ne pas porter de masque, mais il revient à chaque entreprise de décider du niveau des assouplissements.

Le président de l'Association des consommateurs de l’Alberta et propriétaire des restaurants Donna Mac et Proof à Calgary, Jeff Jamieson, explique qu’il y a une division sur le sujet.

Tout le monde était assez enthousiaste à l'idée de ne plus porter de masque, mais je connais quelques entreprises qui demandent à leurs serveurs de continuer à porter des masques , dit M. Jamieson.

Le commerçant indique que ses restaurants permettront aux serveurs de se débarrasser de leurs masques une fois qu'ils seront autorisés à Calgary. Il s'attend à ce que la plupart des autres établissements de la province fassent la même chose.

Une porte-parole des affaires publiques de Sobeys, Sarah Dawson, indique que tous les magasins de la bannière ont suivi les ordonnances sanitaires pendant la pandémie, mais que les employés de l'Alberta auront désormais le dernier mot sur les masques.

Les masques sont maintenant recommandés au lieu d'être obligatoires , soutient Sarah Dawson.

Toutes les autres mesures de sécurité restent en place pour que nos magasins un environnement de travail et de magasinage sécuritaire.

Des exceptions

Toutes les mesures de sécurité du COVID-19 resteront en vigueur dans plusieurs entreprises les plus touchées de l'Alberta pendant la pandémie.

Par exemple, l'usine d'emballage de viande de JBS à Brooks et l'usine de Cargill à High River maintiendront leurs protocoles de sécurité en place.

Pour l'instant, nos employés sont toujours tenus de porter des masques dans le cadre de notre engagement envers la sécurité et les efforts de prévention de la propagation du COVID-19 dans la communauté , déclare le porte-parole de Cargill, Daniel Sullivan

Nous continuons à revoir nos protocoles avec des professionnels de la santé professionnels de la santé et nous.

Dans la région de Fort McMurray où 20 éclosions ont été recensées sur des lieux ou des chantiers de sables bitumineux, l’entreprise, Cenovus Energy, promet que les mesures de protection resteront en place dans les installations qu'elle exploite.

Nos sites de sables bitumineux ... continuent d'observer les protocoles COVID-19 bien établis , insiste le conseiller principal en matière de médias, Reg Curren. Pour l'instant, les protocoles de masquage et de distanciation physique restent en place.

Le président de la section 401 de l'Union des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, le syndicat qui représente les travailleurs et travailleuses de l'emballage de la viande et de l'épicerie en Alberta, craint que le premier ministre Jason Kenney ne soit allé de l'avant avec la réouverture sans la prudence requise.

Laissez en place tous les protocoles qui existent actuellement dans les lieux de travail, des supermarchés aux usines d'emballage de la viande, puis procédons à un examen dans 30 à 60 jours avec quelques professionnels de la santé , recommande Tom Hesse.