Profiter du 1er juillet pour reconnaître l'histoire vécue des Autochtones au Canada

On utilise la date du 1er juillet pour demander aux gens de nous appuyer pour reconnaître ces événements-là , explique le grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Jacques Tremblay.

La commémoration silencieuse s'est tenue à 16 h près du parc de la Fontaine Claire, à Cacouna, et a rassemblé une centaine de personnes.

Les allochtones étaient également invités à s'y joindre. Un cèdre, qui est un symbole de guérison pour la nation, a été planté pour l'occasion. Plusieurs personnes se sont recueillies devant l'arbre.

Fête du Canada ou pas, pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de reconnaître ce qui s'est passé. Si on n'est pas capable de bien comprendre l'histoire, comment voulez-vous qu'on arrive à une réconciliation? Une citation de :Jacques Tremblay, grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Le grand chef se dit encore ébranlé par les récentes découvertes de corps d'enfants et de tombes anonymes en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

On se demande toujours où ça va arrêter. Quand ça arrive, on cherche nos mots. On se demande comment on peut qualifier ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est terrible. Pensons aux familles , souligne-t-il.

Le Grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyk Wahsipekuk, Jacques Tremblay, estime que l'important n'est pas d'annuler ou non les festivités de la fête du Canada, mais de reconnaître ce qu'ont subi les Autochtones (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le chef conseiller Kévin Morais, responsable des politiques de gouvernance, trésorerie et finances de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, estime que le 1er juillet est une bonne occasion de réfléchir à ce que pourrait être la fête du Canada.

En la renommant peut-être, en intégrant peut-être plus les peuples autochtones, en racontant l'histoire. Je pense que cet événement-là, met en lumière l'histoire. Cette histoire-là existe. Elle était cachée, n'était pas racontée, mais elle est là et il faut vivre. Maintenant, il faut le dire. Il faut la raconter , soutient-il.

Ligne bilingue d'appui pour les survivants des pensionnats pour Autochtones : 1 866 925-4419

Jacques Tremblay admet craindre que des découvertes semblables soient faites et qu'elles touchent directement sa communauté.

Tout peut arriver. Il y a différentes régions au Québec où ça s'est passé. Je ne pense pas que c'était des événements isolés. Avec tout ce qu'on découvre presque toutes les semaines, on ne peut plus se dire que c'était isolé , avance-t-il.

La population était aussi invitée à porter l'orange en ce 1er juillet, pour témoigner son soutien aux communautés endeuillées, mais aussi pour se souvenir des autres deuils vécus par les Premières Nations.

Nos gens sont dispersés un peu partout. Ces événements-là nous rappellent la perte de notre territoire de Viger, ça va un peu dans le même sens , explique Jacques Tremblay.

Une centaine de personnes se sont rassemblées au parc de la Fontaine Claire, à Cacouna. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Depuis 2013, le chandail orange est ainsi utilisé comme symbole pour sensibiliser les gens à la réalité des pensionnats autochtones et aux conséquences que ce système continue d'avoir aujourd'hui.

Des commémorations étaient également organisées sur la Côte-Nord et en Gaspésie jeudi.

Dix pensionnats autochtones ont été ouverts sur le territoire québécois le siècle dernier.

La Commission de vérité et réconciliation du Canada estime qu'au moins 3200 enfants ont péri dans les pensionnats pour Autochtones, qui ont été en fonction de 1880 à 1996 au pays.

Avec des informations de Shanelle Guérin