Des entreprises autochtones notent une forte demande des chandails orange

En pleine tourmente sur les pensionnats pour Autochtones, les entreprises disent constater que les personnes préfèrent, cette année, porter un chandail orange pour rendre hommage aux enfants victimes des anciens pensionnats plutôt que de porter du rouge et blanc, comme c’est le cas habituellement à la célébration du 1er juillet.

La propriétaire de Dreamcatcher Promotions, Michelle Cameron explique que son entreprise de vêtements a reçu des centaines de commandes de t-shirts orange avant la fête du Canada.

Selon ses propos, l’entreprise située à Headingley à l’ouest de Winnipeg commence souvent à gérer les commandes pour la Journée du chandail orange du 30 septembre à partir du mois de juillet. Mais cette année, les choses se sont déroulées autrement.

Elle indique que la demande pour les chandails orange a commencé à augmenter après la découverte des restes de 215 enfants près d'un ancien pensionnat à Kamloops en Colombie-Britannique en mai, et que la tendance s'est poursuivie.

Certains clients ont même demandé une expédition accélérée afin que leur chandail soit prêt pour le 1er juillet, dit-elle.

C'est agréable de voir qu'il y a une forte demande pour cette couleur et c'est vraiment valorisant de voir que tout le monde participe en reconnaissant que c'est un élément important de la réconciliation , ajoute-t-elle.

Le fait de porter un chandail orange signifie que les gens comprennent l'histoire des Autochtones, indique la propriétaire de l'entreprise de vêtements Dreamcatcher Promotions, Michelle Cameron. Photo : CBC / Darin Morash

La mère, les tantes et les oncles de Michelle Cameron sont également des survivants de pensionnats pour Autochtones.

Le fait de voir des gens porter un chandail orange le jour de la fête du Canada signifie que les gens comprennent l'importance de réfléchir à cette partie de l'histoire du pays, dit-elle.

C'est tout ce que nous avons voulu pendant toutes ces années, c'est que les gens sachent ce qui s'est passé, que cela fait partie de l'histoire du Canada […] Et porter un chandail orange, cela signifie qu'ils comprennent et qu'ils ont entendu notre histoire.

Michelle Cameron possède une autre entreprise, Indigenous Nations Apparel Company à Winnipeg. Les bénéfices des ventes de chandails dans ses deux entreprises seront versés à laOrange Shirt Society et à d'autres organismes qui aident les survivants des pensionnats.

Blanche Chief, une femme oji-crie de la nation crie de Fisher River au Manitoba a conçu des t-shirts orange pour rendre hommage aux enfants disparus dans le spensionnats pour Autochtones. Photo : CBC / Trevor Brine

Après la découverte de tombes non marquées dans des pensionnats au Canada, Blanche Chief, une femme de la nation crie de Fisher River, située à 190 km au nord de Winnipeg, a créé deux t-shirts orange : l'un portant l'inscription No Pride in Genocide (Pas de fierté dans le génocide) et l'autre l'inscription Every Child Matters (Chaque enfant compte) en lettres noires et en gras.

Blanche Chief déclare avoir déjà vendu près de 200 t-shirts.

Je ne pensais vraiment pas que cela prendrait autant d'ampleur, mais j'ai beaucoup de chance et je suis très heureuse de voir que c'est le cas, en particulier parce que beaucoup d'entre eux [les acheteurs] sont des non-Autochtones qui achètent le T-shirt , se réjouit-elle.

Cela montre vraiment qu'ils sont prêts à écouter les autochtones et leurs histoires, et à reconnaître ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.

Un 1er juillet particulier

Depuis le déclenchement du tollé consécutif à la découverte des restes d'enfants près d’anciens pensionnats pour Autochtones plusieurs appels ont été lancés pour annuler les festivités de la fête du Canada et faire de cette journée un moment de recueillement et d’hommage pour les victimes du système des pensionnats.

Jeudi à La Fourche à Winnipeg, la fête du Canada sera un événement plus solennel, conçu autour du souvenir et du silence.

Étant donné que les restrictions imposées par la COVID-19 ne permettent pas de tenir de grands rassemblements physiques, La Fourche a créé un évènement en ligne pour le 1er juillet, qui débutera par une prise de parole de l'universitaire autochtone Niigaan Sinclair sur la signification et la portée de la fête du Canada cette année.

Entre-temps, les collectivités de Churchill et de Thompson, dans le nord du Manitoba, et la Première Nation de Shamattawa ont annulé leurs activités de la fête du Canada. La Première Nation de Shamattawa a même retiré le drapeau canadien.

Le Musée du Manitoba n'organise pas de célébrations de la fête du Canada cette année en soutien et en solidarité avec les communautés autochtones, a déclaré sa directrice générale Dorota Blumczyńska dans un communiqué envoyé par courriel.

Avec les informations de Sarah Petz