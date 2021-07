Jour de commémoration pour les Mi'kmaq de Sipekne'katik

Les activités se déroulent sur les lieux de l'ancien pensionnat de Shubenacadie.

Des élèves de la communauté ont entonné une chanson en mémoire des enfants des anciens pensionnats.

Plusieurs activités ont été organisées pour les enfants, dont des jeux, pour qu’ils puissent s'amuser comme n'ont pu le faire les enfants qui ont été retirés de leur famille et placés dans les pensionnats.

Les recherches archéologiques se poursuivent à Shubenacadie

Un archéologue de l'Université Saint Mary's à Halifax, Jonathan Fowler, et un ethnologue du Musée de la Nouvelle-Écosse, Roger Lewis, sondent ces jours-ci les terrains où se dressait autrefois le pensionnat de Shubenacadie.

Les recherches ont commencé au début de juin sur le site de l'ancien pensionnat de Shubenacadie. Photo : Radio-Canada

L’établissement était ouvert de 1930 à 1967. Le bâtiment a été démoli en 1986.

Selon Parcs Canada  (Nouvelle fenêtre) , des enfants mi’kmaw et wolastoqkew de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et du Québec ont fréquenté ce pensionnat. Ils ont été soumis à une discipline sévère. Ils ont souffert de famine, de malnutrition, d'agressions sexuelles et d’autres mauvais traitements physiques et émotionnels. Certains y sont morts.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation dresse une liste de 16 enfants décédés dans ce pensionnat. Mais plusieurs membres de la première nation Sipekne'katik croient qu'il y en a eu beaucoup plus.

L'aîné Alan Knockwood, qui a fréquenté le pensionnat durant son enfance, a déclaré le mois dernier qu'il avait consulté d'autres aînés, d’anciens camarades de classe, et qu’ils lui ont tous dit la même chose : il y avait des enterrements une fois la nuit tombée.

La découverte récente des sépultures de centaines d'enfants près des anciens pensionnats de Kamloops en Colombie-Britannique et de Marieval en Saskatchewan, notamment, appuie leurs dires.

C'est pour cette raison que la Première Nation de Sipekne'katik a organisé ces recherches, avec l'aide de Jonathan Fowler et de Roger Lewis.

La communauté a le coeur gros en ce jour de commémoration, explique Mike Sack, chef de la Première Nation de Sipekne'katik Photo : Radio-Canada

Le chef de la Première Nation de Sipekne'katik, Mike Sack, affirme qu’il faut clore ce chapitre de l’histoire. Il dit que c'est un nuage noir qui plane au-dessus de la communauté.

Les recherches dureront plusieurs semaines.

Avec les renseignements de Paul Légère