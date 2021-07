Un billet gratuit pour l’expérience immersive Inspirations contre un premier vaccin

Si le gouvernement a déjà envisagé une loterie pour encourager la vaccination des moins de 39 ans, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est passé à l’action et offrira un billet pour les expositions immersives OASIS aux personnes qui auront reçu une première dose.

Toutefois, cette entrée gratuite ne sera offerte qu’aux personnes qui se font vacciner pour la première fois dans l’un des centres de vaccination suivants, et ce, jusqu’au 18 juillet : le Palais des congrès de Montréal, le CLSC de la Visitation et le site de vaccination de Pointe-Saint-Charles. L’offre est aussi en vigueur aux lieux de vaccination temporaires suivants : la rue Sainte-Catherine Est (1er et 2 juillet), parc Arthur-Therrien (3 et 4 juillet), parc Oscar-Peterson (7 juillet), parc de la Traite-des-Fourrures (8, 9 et 10 juillet), parc Vinet (14 juillet) et parc Campbell-Ouest (15 juillet).

Par ailleurs, le billet gratuit ne sera valable que jusqu’au 25 juillet. Le coût d’un billet adulte pour OASIS est de 30,24 $. Les personnes qui auront obtenu ce cadeau devront montrer une preuve de vaccination ainsi qu’une pièce d’identité pour accéder à l’exposition. Il faudra auparavant réserver sa place en ligne.

Outre deux expériences lumineuses, un balado et un espace détente, le parcours «Inspirations» comprend trois expositions. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ouvert au début de 2021, OASIS immersion est le nouveau lieu permanent d’expériences immersives situé au Palais des congrès de Montréal. La moitié des segments de son parcours, Inspirations, a été renouvelée pour la période estivale.

D’une durée de 75 minutes, la visite se décline en sept temps. Outre deux expériences lumineuses, un balado et un espace détente, Inspirations comprend trois expositions : Poussières de rêves, qui met en vedette David Saint-Jacques, Suivre la note, qui s’appuie sur la musique d’Alexandra Stréliski, et L’odyssée Pacifique, inspirée du documentaire du réalisateur Guillaume Beaudoin.