Des ruptures de services sporadiques au bloc opératoire de Ville-Marie cet été

Depuis l'automne dernier, du personnel est réaffecté afin d'assurer l'offre de services essentiels dans la région, ce qui a notamment entraîné la fermeture de lits aux hôpitaux de La Sarre et d'Amos.

En plus de la rupture de services en obstétrique à l'hôpital de Ville-Marie, qui se poursuivra jusqu'au 1er août, des ruptures sont à prévoir cet été au bloc opératoire cet été.

On est malheureusement dans l’obligation d’effectuer une rupture temporaire pour le bloc opératoire de Ville-Marie, qui sera en rupture complète à compter du 9 juillet 16 h jusqu’au 11 juillet à minuit, donc pour une période approximativement de trois jours. Ça va se répéter dans le courant de l’été , explique Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT.

Les ruptures de service en chirurgie à Ville-Marie : 9 au 11 juillet

30 juillet au 1er août

13 au 15 août

27 au 29 août

Un corridor de services est organisé vers Rouyn-Noranda pour les opérations urgentes qui surviendraient pendant les périodes de rupture.

Réadaptation

Dans sa démarche d'efficience, le CISSS-AT rassemble également les services de réadaptation modérée progressive dans deux pôles régionaux cet automne.

Le CHSLD de Macamic va accueillir un pôle de réadaptation pour la région et le CHSLD Les Eskers d’Amos va également accueillir un deuxième pôle de réadaptation. Ce qui veut dire que les unités de réadaptation locales qui sont à Val-d’Or et Rouyn-Noranda, au courant de l’automne prochain, vont pouvoir fermer pour relocaliser les usagers qui en auront besoin dans l’un des deux pôles régionaux , indique Caroline Roy.

Le CHSLD de Macamic Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Les deux lits en réadaptation à Ville-Marie sont maintenus et l'Unité de réadaptation fonctionnelle intensive est maintenue au CHSLD de Macamic.

Inquiétudes à la CSN

La réorganisation des services en réadaptation dans la région inquiète le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec - CSN, qui représente plusieurs professionnels de la santé.

Pour le président du CCATNQ-CSN, Félix-Antoine Lafleur, cette réorganisation est la preuve d'un manque de financement en santé.

C'est une fois de plus une démonstration des impacts du sous-financement dans le réseau de la santé, particulièrement dans notre région. On est conscient du fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, qu'il y a un enjeu dans la recherche de main-d'œuvre. Par contre, ce que ça démontre une fois de plus, c'est pour l'instant l'incapacité du gouvernement à juguler cette crise-là et surtout son manque de volonté d'investir concrètement dans les services, en particulier dans la région , affirme-t-il.

Cette nouvelle contrainte géographique n'a rien pour aider à l'attraction et la rétention du personnel, selon Félix-Antoine Lafleur.

Ça devient un facteur supplémentaire qui peut décourager certains travailleurs et travailleuses de s'aventurer dans le réseau de la santé ou même de rester dans le réseau de la santé. C'est là tout l'enjeu, bien que l'on veuille rendre cette mesure-là [la réorganisation des services] efficace. On présente cette mesure comme étant une mesure d'efficience, mais à long terme, ce n'est qu'un petit pansement sur une immense plaie , déplore-t-il.

Il précise que le syndicat ne connaît pas, pour le moment, les impacts exacts que cette réorganisation aura sur ses membres.